U de Chile recibiría a Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en un partido que se jugará sin público.

U de Chile tendría definido dónde disputará su duelo de vuelta ante el cuadro peruano. Ante la imposibilidad de usar el Estadio Nacional, los azules trasladarían su localía a la Región de Coquimbo para mantener su calendario internacional en orden. El compromiso está fijado para el jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas y marcará un momento clave en la campaña de los azules en la Sudamericana.

❓¿Por qué U de Chile no jugará en el Estadio Nacional?

El Estadio Nacional está descartado porque será entregado a la FIFA para albergar el Mundial Sub 20, que comenzará solo dos días después del partido. Según Radio Cooperativa, la directiva de la U evaluó distintas opciones antes de confirmar que el Sánchez Rumoroso sería la sede oficial del compromiso ante Alianza Lima.

⚽ Qué pasará con el público en el duelo contra Alianza Lima

El partido se jugará a puertas cerradas debido a la sanción que Conmebol impuso a la U, obligándola a disputar siete encuentros como local sin público. Esto significa que, pese a la expectativa del cruce, los hinchas azules deberán seguir la revancha desde sus casas o puntos de transmisión autorizados.

No será un nuevo escenario para los azules y sin público. Photosport.

🏟️ Cuándo y dónde se jugará la revancha de la U con Alianza Lima

Estadio : Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)

: Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo) Fecha : jueves 25 de septiembre

: jueves 25 de septiembre Hora : 21:30 hrs

: 21:30 hrs Condición: a puertas cerradas

La llave de cuartos de final se definirá en este encuentro, donde los azules buscarán instalarse entre los cuatro mejores del torneo continental.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

En Al Aire Libre podrás seguir todas las novedades de Universidad de Chile.