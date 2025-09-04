Universidad de Chile conoció por fin la resolución de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol. El organismo falló a favor de los azules, por lo que seguirán en carrera en la Copa Sudamericana, donde enfrentarán a Alianza Lima en los cuartos de final.

Sin embargo, los universitarios recibieron un drástico castigo para sus hinchas, quienes no podrán asistir a los próximos 14 partidos del equipo en torneos internacionales (7 en condición de local y 7 como visitantes).

Este castigo ejemplar en contra de los fanáticos de la U provocó la furia de un ídolo del club, Johnny Herrera, quien en su rol de comentarista de TNT Sports se lanzó con todo contra la Conmebol.

“Son tan desubicados, por no decir otra palabra, que hasta la misma justicia argentina sancionó al estadio y la policía. El iglú donde viven en la Conmebol es insólito”, apuntó.

“La sanción de Colo Colo fue más leve”, agregó luego que el panel de Todos Somos Técnicos recordara lo ocurrido en el Estadio Monumental en el duelo de Copa Libertadores frente a Fortaleza.

Sin embargo, los descargos de Herrera no se quedaron ahí: “Esto te deja en claro que pesamos muy poco en la Conmebol, antes estaba (Ricardo) Abumohor, Harold (Mayne-Nicholls), Chile era mucho mejor visto. Me tocó jugar Libertadores, tuvimos problemas con gente y no fuimos castigados”, lanzó.

“Ahora la gente de la U tenía poco pito que tocar y llega esta sanción. ¿Dónde esta la ANFP para ayudar al equipo nacional? Que te den las penas del infierno y recibes el mismo castigo que el otro equipo, pesas muy poco”, sentenció.

