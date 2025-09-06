U de Chile logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras el fallo de la Conmebol que descalificó a Independiente. Uno de los protagonistas de este triunfo en la mesa fue el abogado paraguayo Gerardo Acosta, parte del equipo defensor de Azul Azul, quien reveló cómo se prepararon para enfrentar la audiencia en Paraguay.

En conversación con Radio Continental de Argentina, el experto en derecho deportivo relató cómo la estrategia estuvo marcada por la seguridad y la responsabilidad del club organizador, un punto que resultó clave para que la resolución beneficiara a los azules.

⚖️ ¿Cuál fue el argumento que usó Universidad de Chile?

Según Acosta, la defensa se centró en que Independiente era el responsable de la seguridad en Avellaneda, por lo que debía ser castigado. “Nuestra defensa fue que, al ser el club local, debía ser descalificado. Sabíamos que íbamos a ganar los puntos porque Conmebol siempre apunta al organizador”, señaló el abogado.

El especialista reconoció que al inicio parecía un caso más simple, pero al revisar los antecedentes y videos se dio cuenta de que era más complejo de lo esperado.

📩 El momento en que conoció el fallo

El abogado paraguayo relató que fue notificado de la resolución en plena madrugada. “Cuando me llamaron a las 5:30 de la mañana y vi el comunicado enviado por el director de operaciones de Conmebol, supe de inmediato que íbamos a ganar”, comentó.

El trabajo de la defensa permitió que U de Chile avanzara en la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Alianza Lima.

🏆 La importancia de este triunfo en la mesa

Para U de Chile, este fallo no sólo significó avanzar de ronda, sino también consolidar un precedente importante en torneos internacionales. La estrategia legal marcó la diferencia y despejó cualquier duda sobre el futuro inmediato del club en la competencia.

