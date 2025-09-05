Universidad de Chile conoció su futuro en la Copa Sudamericana. La Unidad Disciplinaria de la Conmebol decidió descalificar a Independiente, por lo que los azules jugarán los cuartos de final ante Alianza Lima.

Esto provocó la furia del Rojo, que comenzó una campaña comunicacional contra el ente organizador del fútbol sudamericano y envió una carta al presidente del organismo, Alejandro Domínguez, exigiendo, entre otras cosas, que se elimine toda referencia al club en el Museo de la Conmebol.

Compartimos con nuestras socias, socios e hinchas la nota que el Club Atlético Independiente le presentó hoy al Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. pic.twitter.com/CG4WMGM6mZ — C. A. Independiente (@Independiente) September 5, 2025

😨 La dura respuesta de U de Chile a Independiente

La respuesta de la U no se hizo esperar. A través de una declaración pública, los universitarios condenaron “enérgica y categóricamente” la carta de Independiente al presidente de la Conmebol, ya que “plantea una serie de manifestaciones y afirmaciones en contra de nuestra institución, de Conmebol, y de su presidente, las cuales resultan inaceptables e intolerables”.

Sin embargo, los laicos no se quedaron ahí y enviaron al elenco de Avellaneda a la FIFA: “Le recordamos al Club Atlético Independiente que existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa Conmebol y que, cualquier reclamo adicional, pueden hacerlo -por medio de su Federación- dirigido a FIFA Strasse 20, 8044, Zurich, Suiza”.

“Finalmente, el Club Universidad de Chile se reserva expresamente todas las acciones y derechos que pueda ejercer en contra del Club Atlético Independiente y su dirigencia”, sentenció el escrito de los azules.

Declaración Pública Club Universidad de Chile 📝https://t.co/yty6TYogRJ — Universidad de Chile (@udechile) September 5, 2025

📲 ¿Dónde seguir las novedades de la U de Chile?

