La incertidumbre llegó a su fin: la Conmebol entregó su veredicto y resolvió descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana 2025, otorgándole la clasificación a Universidad de Chile. La decisión cayó como un mazazo en Avellaneda, donde dirigentes e hinchas esperaban otro desenlace tras los incidentes ocurridos el 20 de agosto en el Libertadores de América. El Rojo, además, recibió duras sanciones económicas y deportivas, lo que detonó en un descargo público.

🚨 El mensaje de Independiente tras el fallo

A través de sus canales oficiales, Independiente publicó una imagen con una frase contundente: “Perdió el fútbol, ganaron los violentos”, reflejando el malestar absoluto del club con la resolución del Comité Disciplinario de la Conmebol.

El Rojo insiste en responsabilizar directamente a la U de Chile por los incidentes, pese a que el organismo determinó que hubo responsabilidades compartidas. En Avellaneda no se cumplió con la planificación ni con las medidas de seguridad exigidas para un partido de alto riesgo, y la falta de control de la situación terminó desbordándose dentro del estadio. Con este escenario, Independiente no solo quedó eliminado de la competencia, sino que además deberá cumplir con duras sanciones adicionales.

Cabe recordar que la U había ganado 1-0 en la ida en Santiago y que en la vuelta iban igualados 1-1 cuando se suspendió el encuentro, a los dos minutos del complemento.

⚖️ Las sanciones impuestas por Conmebol

El fallo de Luque no solo dejó afuera a Independiente. El organismo también dispuso que:

El Rojo juegue sus próximos siete partidos internacionales de local sin público .

. Sus hinchas no puedan asistir a los siguientes siete partidos de visitante .

. El club pague una multa de 250 mil dólares, debitados de los derechos de TV y patrocinio.

En tanto, la U también recibió castigos: deberá disputar siete encuentros a puertas cerradas (local y visitante) y abonar una multa de 120 mil dólares.

📝 El contexto del fallo de la Conmebol

La Conmebol responsabilizó a Independiente por los incidentes en Avellaneda, al considerar que el organizador de un partido tiene un grado de responsabilidad mayor. La noche del 20 de agosto estuvo marcada por proyectiles lanzados desde la barra visitante de la U, la invasión de hinchas locales, más de 90 heridos y un hincha que fue lanzado al vacío desde casi 10 metros.

Pese a las pruebas presentadas por los dirigentes del Rojo, el organismo aplicó el Artículo 15.2 del Código Disciplinario y sentó un precedente histórico en competencias internacionales.

📅 ¿Cuándo se juega el U de Chile vs Alianza Lima?

Con este fallo, Universidad de Chile avanzó a cuartos de final de la Sudamericana 2025, donde enfrentará a Alianza Lima:

Ida : jueves 18 de septiembre, 21:30 horas, en Lima.

: jueves 18 de septiembre, 21:30 horas, en Lima. Vuelta: jueves 25 de septiembre, 21:30 horas, en el Estadio Nacional de Santiago.

🔎 Lo que viene para Independiente

Aunque el club podrá apelar las multas económicas, la descalificación no tiene vuelta atrás. Al menos, el fallo no contempló la exclusión de futuras competencias internacionales, algo que había temido la dirigencia tras el llamado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a aplicar sanciones “ejemplares”.