U de Chile reaccionó al fallo de la Conmebol por la llave contra Independiente, en la que se dio por ganador al elenco universitario, pero se le sancionó con 7 partidos sin público como local y 7 como visitante con la misma condición.

Fue el presidente de Azul Azul, Michael Clark, el que entregó un comunicado a través de los canales oficiales de la U.

El comunicado de Michael Clark señaló: “Sobre la resolución del partido del 20 de agosto pasado contra Independiente, si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo, al darse por ganador a Universidad de Chile en la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana, no podemos estar tranquilos con la sanción de jugar 7 partidos sin público como locales”.

“Sentimos que darnos como ganadores es lo que correspondía luego de que el partido no pudo terminar de jugarse por una barbaridad en la que de milagro no hubo muertos y que se produjo por culpa de la mala organización del club anfitrión y la falta de garantías entregadas por las autoridades locales”.

“Lamentamos profundamente que este fallo afecte por 7 partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las copas Libertadores y Sudamericana”.

“Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación y desde ya les contamos que estamos trabajando en la apelación. El mal comportamiento de unos delincuentes ha generado un enorme problema para nuestros seguidores, por esta razón continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para sancionar a los causantes de este enorme perjuicio en contra del club y sus hinchas”.

U de Chile juega los jueves 18 y 25 de septiembre a las 20:30 horas ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, llave que empieza en Perú y terminará en un vacío estadio Nacional.

