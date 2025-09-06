El fallo de la Conmebol que dejó a Independiente eliminado de la Sudamericana y clasificó a U de Chile a los cuartos de final encendió la furia de los fanáticos del Rojo. Este viernes por la noche, un grupo de hinchas se movilizó hasta la sede de Avellaneda para exigir la salida de los dirigentes en medio de cánticos, banderas y consignas contra la Comisión Directiva.

❓Por qué protestaron los hinchas de Independiente

Los fanáticos llegaron a la sede ubicada en Avenida Mitre 470 tras conocerse las sanciones de Conmebol, que incluyeron multas y castigos tanto para Independiente como para la U de Chile. En el lugar desplegaron lienzos con mensajes como “más de 300 derechos de admisión por opositores” y “dirigentes antiCAI: abrieron la puerta y nos dejaron afuera”.

⚽ Qué reclaman los fanáticos del Rojo

Durante la protesta se escucharon cánticos contra la dirigencia: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” y “el Rojo va a salir campeón el día que se vayan todos”. La convocatoria se organizó por redes sociales bajo un pedido común: elecciones anticipadas y la renuncia de toda la Comisión Directiva.

Los hinchas se reunieron tras el llamado en redes sociales. Foto: X

🏟️ Qué decisión tomó Conmebol sobre Independiente

El ente rector del fútbol sudamericano determinó la descalificación de Independiente de la Copa Sudamericana tras su polémico partido con U de Chile. De esta forma, los azules avanzaron a cuartos de final, mientras que el Rojo deberá enfrentar también sanciones económicas y deportivas.

📲 ¿Dónde saber más de U de Chile en Copa Sudamericana?

