La llave de U de Chile e Independiente sigue jugándose en los escritorios, pese al fallo de la Conmebol que determinó el avance de los Azules a cuartos de final de la Copa Sudamericana y la descalificación del elenco argentino.

Esto porque el Rojo de Avellaneda apelará al veredicto y busca paralizar la confrontación de la U contra Alianza Lima, en la ronda de ocho mejores del torneo.

No obstante, un excomisario de la Conmebol no le entregó mucha confianza a Independiente en su apelación contra U de Chile. En diálogo con Bolavip, Roger Bello aseguró que hay nulas opciones para los trasandinos.

“No se puede (cambiar la decisión de Conmebol). Las normas del reglamento indican que siempre tiene que pasar uno. Eso está en el reglamento y no se puede cambiar. Pasó la U de Chile por la decisión de Conmebol, por esta sanción y no se puede cambiar eso”, señaló.

“No encuentro posible esa cuestión. Es cierto que hay un tribunal disciplinario que recibirá la apelación, pero no es una justificación para apelar el pedido de suspensión de este partido. Independiente puede solicitar que se le reduzcan sus penas económicas y otras sanciones. Pedir que no se juegue el otro partido no contempla lo que dice el código”, continuó.

“Conmebol ya tomó la decisión de que la U de Chile juegue contra Alianza Lima. El Tribunal o la Unidad Disciplinaria de apelaciones puede ver alguna justificación para revisar el fallo, pero respecto a multas o sanciones. Nada con volver atrás con la decisión tomada con eliminar a Independiente. Eso ya está definido”, agregó.

Finalmente, analizó si fue justo o no el fallo de la Conmebol: “La Unidad Disciplinaria tenía que ayudarse con informes de los veedores y otros adicionales que seguramente le faltaban y no estaban en los de seguridad y los que aportaron los clubes. Creo que ellos actuaron en base al reglamento y le adjudicaron la responsabilidad al equipo local”.

La llave de U de Chile ante Alianza Lima tiene fecha para el 18 y 25 de septiembre, partiendo en Perú y terminando en nuestro país.

El escenario para la revancha será el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, ya que el estadio Nacional estará reservado para el Mundial sub 20.

