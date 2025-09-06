La clasificación de U de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana generó controversia tras el reclamo de Independiente, que busca revertir la decisión de la Conmebol. Sin embargo, desde la Confederación dejaron claro que los azules enfrentarán a Alianza Lima en las fechas ya fijadas y no habrá cambios en el calendario.

De acuerdo a Radio ADN, la Conmebol confirmó que el encuentro entre Alianza Lima y U de Chile no se moverá de sus fechas oficiales, pese a la apelación que prepara Independiente.

Declaración Pública de Michael Clark tras el fallo de CONMEBOL. pic.twitter.com/OfvQabJG5w — Universidad de Chile (@udechile) September 5, 2025

⚽ ¿Por qué Conmebol no suspenderá el duelo de la U ante Alianza Lima?

El partido de ida está pactado para el 18 de septiembre en Perú, mientras que la revancha será en Chile. Según la orgánica sudamericana, cualquier reclamo del Rojo será revisado rápidamente en la segunda sala del Tribunal de Justicia, que sesionará el mismo día en que se reciba la apelación.

Esto garantiza que el fallo definitivo esté listo sin afectar el normal desarrollo de la competencia internacional, pensando en lo avanzado que está el certamen.

🏟️ Qué problema tiene la U con la Supercopa de Chile

Si bien el calendario de la Copa Sudamericana está resuelto, Universidad de Chile tiene un nuevo dolor de cabeza: la final de la Supercopa ante Colo Colo.

El duelo con los albos está fijado apenas cuatro días antes de viajar a Lima, lo que podría obligar al cuerpo técnico a dosificar su plantel. La decisión final dependerá de cómo se planifique el plantel azul para no comprometer el estreno en los cuartos de final de la Sudamericana.

¡𝗗𝗔𝗔𝗔𝗟𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗛𝗢! ⚽🔥



Golazo de nuestro canterano Vicente Pizarro para sellar el triunfo ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental 🏟🤟🏻#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/OC8hzSJ6B6 — Colo-Colo (@ColoColo) September 1, 2025

📲 ¿Dónde saber más de U de Chile en Copa Sudamericana?

Todas las novedades de U de Chile están en Al Aire Libre.