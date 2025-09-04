Mientras Universidad de Chile espera por el fallo de la Conmebol, otra noticia relacionada a la Copa Sudamericana despertó el interés de nuestro país. Esto porque en las últimas horas trascendió que la final del certamen podría cambiar de sede y Santiago asomó como alternativa.

El partido definitorio del certamen internacional está programado para jugarse en el Estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sin embargo, el retraso en los arreglos del recinto boliviano provocó que Conmebol evalúe otras alternativas.

🏟️ Se diluye la opción de Santiago para la Sudamericana

En ese contexto, el periodista Rodrigo Arellano reveló que el Estadio Nacional de Santiago fue mencionado por la Conmebol como una alternativa para recibir la final de la Copa Sudamericana si el recinto boliviano no completaba sus mejoras.

Sin embargo, la apretada agenda del principal reducto deportivo de nuestro país haría imposible esta situación. Esto porque el estadio ñuñoíno está reservado para varios conciertos durante noviembre.

Oasis tiene agendado un recital el 19 de ese mes y Shakira el 22, mismo día de la final. Por si fuera poco, la semana siguiente está previsto el cierre de la Teletón (29), por lo que una final en nuestro país parece inviable.

