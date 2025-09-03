Universidad de Chile, único equipo nacional con vida en la Copa Sudamericana, se encuentra a la espera de la resolución de la Conmebol para conocer su futuro en el torneo. Los azules confían en que la Unidad Disciplinaria falle a su favor y así jugar los cuartos de final ante Alianza Lima.

En medio de esa situación, una noticia relacionada al certamen está dando que hablar, puesto que la sede de la final podría cambiar y Chile aparece como opción para albergar el definitorio compromiso.

🏟️ Bolivia complica a la Conmebol en la Sudamericana

Desde 2019 que la final de la Copa Sudamericana se juega a partido único. Para este año, la Conmebol se inclinó por Bolivia como sede, específicamente por el Estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera de Santa Cruz de la Sierra.

El recinto se encuentra con importantes retrasos en su reparación. Según la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el reducto tiene un 26,3% de avance cuando debería llevar un 50,27%. Esto a solo 60 días de la última inspección por parte de la Conmebol.

“Quedan 80 días para el evento y 60 para la última inspección. Estamos a tiempo de salvar nuestra final única en Santa Cruz”, dijo Fernando Costa, presidente de la FBF. Sin embargo, esta situación tiene en alerta al ente rector del fútbol sudamericano, que ya baraja opciones para el partido definitorio de la competencia.

🇨🇱 ¿Final de la Copa Sudamericana en Chile?

En ese contexto, el periodista Rodrigo Arellano reveló que el Estadio Nacional de Chile ha sido mencionado en la Conmebol como “una alternativa fuerte” para albergar la final de la Copa Sudamericana.

Esto siempre y cuando el Ramón ‘Tauichi’ Aguilera no logre completar sus arreglos. La final está programada para el 22 de noviembre.

