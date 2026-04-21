La Conmebol tiene muy avanzada la idea de implementar un tercer torneo de clubes para Sudamérica en 2027, el que llegaría a sumarse a la Copa Libertadores y Sudamericana, y que tiene la idea de dar más posibilidades internacionales a equipos de menor renombre en los 10 países que componen la confederación.

Esta parece una buena oportunidad para que los equipos chilenos sean protagonistas. De hecho, si clasifica un equipo grande debe ilusionarse con avanzar a etapas finales, algo que le podría haber pasado a Colo Colo si es que la competencia hubiera sido este año, ya que quedó a las puertas de clasificar a la Copa Sudamericana y, probablemente, podría haber llegado a este tercer certamen.

El tercer torneo que Conmebol pretende para Sudamérica en 2027

El tercer torneo planeado para Sudamérica es la Copa Conmebol Conferencias, algo similar a la Conference League de Europa, y que es una tercera ventana de clasificación internacional para los equipos del continente.

La aplicación de esta competencia se tratará en el Congreso de Conmebol en Quito a desarrollarse este jueves 23 de abril, con participación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En la ocasión también se conversará sobre la Copa América 2028, competición en la que nuevamente aparece Estados Unidos como principal candidato para ser el organizador, al igual que en 2016 y 2024.

¿Cuándo implementará Conmebol el tercer torneo en Sudamérica?

Conmebol espera que la Copa Conferencias esté en marcha en marzo de 2027, con la participación de 32 equipos en ocho grupos de cuatro elencos, tal como ocurre en la Libertadores y Sudamericana.

Si se oficializa esto, habrá cambios en las bases de los torneos locales, ya que deben definirse las formas en las que clasifican los equipos, además de cuántos cupos habrá por país, aspecto en el que siempre tienen ventaja Argentina y Brasil.

El millonario premio que repartirá la Copa Conmebol Conferencias

Otra cosa importante es que el premio para el campeón será cercano a los 10 millones de dólares, algo jugoso si pensamos que habrá participación de segundo y tercer orden de los 10 países participantes.