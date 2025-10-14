A solo unos días de tener que enfrentar la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 ante Lanús, en U de Chile recibieron un nuevo cachetazo respecto a su participación en copas internacionales con un no rotundo en un recurso que había sido presentado a Conmebol.

En estricto rigor, el elenco universitario buscó mediante una apelación reducir la sanción que les cayó de parte de Conmebol con un durísimo castigo de 14 partidos (7 de local y otros 7 de visita) sin poder jugar con sus hinchas en el plano internacional, esto por los serios incidentes ocurridos en la revancha ante Independiente en Avellaneda por los octavos de final de la Sudamericana. Sin embargo, la respuesta del organismo fue categórica al respecto y desde la tienda azul buscarán otras instancias para intentar revertir esta situación.

❌ El NO rotundo de Conmebol que hará que la U vuelva a recurrir al TAS

Los primeros intentos de U de Chile por cambiar el castigo de parte de Conmebol resultaron en un revés importante para el cuadro laico.

Y es que en las últimas horas, el periodista César Luis Merlo indicó en su cuenta de X que: “La Comisión de Apelaciones de Conmebol rechazó el recurso presentado por la U de Chile y mantiene el fallo: 14 partidos a puertas cerradas (7 de local y 7 de visitante) y multa económica”.

Además, el comunicador trasandino añade que: “El club recurrirá la medida ante el TAS mediante su abogado Gerardo Acosta“, algo que trae a colación la última vez que la U recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo, cuando en 2024 intentaron que se aplicara una resta de puntos para Colo Colo en el marco de la definición por el título Campeonato Nacional acusando desacato del técnico albo Jorge Almirón. Eso sí, los esfuerzos del abogado a cargo en ese entonces, José Ramón Correa, fueron inútiles y todo se mantuvo igual en perjuicio del los azules.

Conmebol no cambia su postura pese a la defensa de los azules/ © Photosport

😮 Conmebol no solo amarga a U de Chile en el ámbito deportivo

Por otra parte, en esta misma jornada se conoció de otra situación que significa un mazazo de Conmebol para la U, pero que tiene que ver con un castigo en el aspecto económico.

Y es que recientemente salió a la luz que la entidad había vuelto a abrir un expediente disciplinario contra el elenco chileno pero en esta ocasión por algo ocurrido en el duelo de vuelta con Alianza Lima, en los cuartos de final, más específicamente el retraso en la reanudación de dicho partido de parte de la escuadra estudiantil, además de infracciones al protocolo de inicio del partido de acuerdo al Manual de Clubes de la Copa Sudamericana.

Por ello, es que Conmebol decidió aplicar una multa económica de 20 mil dólares y al técnico Gustavo Álvarez con otros 50 mil de la moneda norteamericana. “En caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento, será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar”, dejaron avisados desde el organismo.