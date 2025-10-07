Universidad de Chile ya piensa en la Copa Sudamericana. Si bien los azules enfrentarán antes a Palestino por el Campeonato Nacional, miran de reojo lo que será el duelo frente a Lanús por las semifinales del certamen internacional.

En la antesala del crucial compromiso frente a los argentinos, la dirigencia de Azul Azul presentó sus descargos ante la Conmebol con el objetivo de rebajar la sanción recibida por el ente rector del fútbol sudamericano tras los graves hechos de violencia ocurridos en Avellaneda.

😮 U de Chile espera rebajar la sanción de Conmebol

Este martes la dirigencia de la Universidad de Chile estuvo alrededor de una hora entregando sus argumentos ante Conmebol para disminuir la sanción en su contra tras los incidentes que obligaron a cancelar la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente.

Según reveló Radio ADN, los estudiantiles solicitaron que se elimine la multa económica por concepto de racismo y la reducción del castigo sin publico como local a uno o dos partidos.

Independiente, por su parte, también pidió la reducción de su sanción económica y solicitaron bajar a tres encuentros el castigo como local y a uno como visitantes. Se espera que la próxima semana la Unidad Disciplinaria de la Conmebol entregue su resolución sobre este tema.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Lanús?

Universidad de Chile se enfrentará a Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana el próximo jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en estadio por confirmar.

La vuelta, en tanto, quedó programada para el jueves 30 a las 19:00 horas en Buenos Aires.

🔗 Sigue la actualidad de la U de Chile, lo que resolverá Conmebol entorno a su apelación y todos los pormenores de su llave ante Lanús en Al Aire Libre.