En U de Chile el foco está puesto principalmente en su participación en la Copa Sudamericana 2025, certamen en el que ya se encuentran instalados y con programación confirmada para la llave con Lanús en las semifinales.

En lo deportivo la Sudamericana ha sido solo alegría para la U, pero también han tenido que lidiar con lo ocurrido fuera de la cancha como los incidentes con Independiente en Argentina, lo que provocó un fuerte castigo de 14 partidos sin público para los azules (7 de local y 7 de visita) además de multas económicas. Y, por si fuese poco, luego de la revancha con Alianza Lima en los cuartos de final, se conoció que Conmebol abrió un nuevo expediente disciplinario contra el club estudiantil.

🙃 Conmebol perturba la calma de la U en Copa Sudamericana

Si bien aquel partido de vuelta con Alianza en Coquimbo se llevó a cabo con absoluta normalidad, Conmebol advirtió de una nueva infracción de parte de U de Chile que seguramente les traerá otro castigo en medio de su participación en la Sudamericana.

Esto, porque el organismo abrió un expediente disciplinario en contra de la U aludiendo a una falta en el Artículo 5.1.11.6 numeral 2) del Manual de Clubes de la Copa Sudamericana 2025.

Dicho punto, estipula que por el atraso en la reanudación de dicho partido con Alianza Lima “se impondrá una multa mínima de USD 20.000 para el Club y una multa de USD 15.000 para el Entrenador (Gustavo Álvarez) por cada minuto de retraso. Junto con esto, hay indicación a los Artículos 5.1.5, 5.1.5.1 y 5.1.11.6 numeral 1) Manual de Clubes de la Conmebol Sudamericana 2025, donde se apunta al protocolo del inicio del partido y se acusa otro atraso, este con “multa mínima de USD 20.000 para el Club y una multa de USD 50.000 para el Entrenador por cada minuto de retraso”. Finalmente, se establece los Artículos 8.1 y 12.2 literal h) del Código Disciplinario de la Conmebol, donde se define una infracción grave de incumplir decisiones, reglamentos o protocolos de Conmebol.

Los azules habrían incumplido el reglamento ante Alianza/ © Photosport

