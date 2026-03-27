El anhelado regreso de Universidad Católica a la Copa Libertadores 2026 se está transformando en un verdadero dolor de cabeza para el club. El anhelado regreso internacional de los “Cruzados” a su remodelada casa, el flamante Claro Arena, tiene como plato fuerte el choque ante el Boca Juniors. Sin embargo, este esperado duelo corre riesgo de disputarse sin público visitante, empañando lo que proyectaba ser una jornada histórica en la precordillera.

Esta compleja situación viene impulsada directamente por las autoridades locales, quienes buscan priorizar la seguridad del entorno ante la masiva y siempre efervescente llegada de la hinchada “Xeneize”. El gran problema para la dirigencia estudiantil es que esta medida choca de frente con el estricto reglamento de la Conmebol, exponiendo a la institución a severos castigos económicos. Una verdadera encrucijada que tiene a Cruzados contra las cuerdas, intentando mediar entre la tranquilidad de los vecinos de Las Condes y las costosas obligaciones continentales.

¿Por qué Universidad Católica podría no permitir hinchas de Boca Juniors?

La polémica se encendió tras las declaraciones de Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana, quien confirmó que se evalúa declarar el encuentro de alto riesgo a petición de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. “La alcaldesa nos ha solicitado que lo declaremos de alto riesgo, y de esa forma se impida la concurrencia de hinchas del equipo rival”, señaló Codina. El objetivo de las autoridades es evitar que el evento ponga en peligro a los vecinos del sector o a la infraestructura.

El delegado profundizó en la gravedad del asunto, indicando que “es una situación que se tiene que analizar profundamente, también con la participación del ministerio del Deporte. Lo que nosotros vamos a adoptar es la mejor de las decisiones para que un evento deportivo conserve las características de evento deportivo y no se termine transformando en un evento peligroso“. Este escenario suma un nuevo y tenso capítulo a los recientes conflictos logísticos del recinto deportivo.

¿Cuánto es la multa que arriesga la UC por el caso Boca?

Si las autoridades chilenas impiden el ingreso de la fanaticada visitante, la UC infringiría directamente el Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2026. El documento oficial es claro respecto a la presencia foránea: “Los clubes locales están obligados a vender a los clubes visitantes, mínimamente 2.000 entradas en los partidos de FASE PRELIMINAR (…) y FASE DE GRUPOS”.

Además de la cantidad, el reglamento exige que el club local designe “un sector seguro y segregado destinado a la hinchada del Club Visitante” que cuente con servicios básicos.

En caso de incumplimiento de estas normativas impuestas desde Luque, el texto es categórico sobre la sanción: “el Club será sancionado por la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL con una multa no inferior a USD 20.000 (más de 19 millones de pesos chilenos)“. La misma normativa advierte que “en el caso de una segunda y subsiguientes infracciones se podrán imponer sanciones adicionales”. Por ahora, desde Universidad Católica aseguraron al citado medio que aún no tienen información oficial que comunicar, dejando en suspenso la resolución de este millonario conflicto.

El Manual de Clubes CONMEBOL Libertadores 2026 / ©Conmebol

En resumen