Un entretenido encuentro brindaron Universidad Católica y Universidad de Concepción por el primer duelo de ambos en la Copa de la Liga. Los Cruzados esperaban mostrar una mejor imagen e incluso Zuqui que pudo volver a las canchas luego de una larga lesión, pero el trámite del duelo lo impidió. En la visita buscan acomodarse tras la salida de Juan Cruz Real de la banca.

Los goles de U Católica vs U de Concepción por el Copa de la Liga 2026

En los 23′ Cristofer Mesías abrió la cuenta tras buen pase filtrado, era el 0-1.

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Pase largo y efectivo de Agustín Urzi para Cristhofer Mesías quien con esta sutileza dejó sin opciones a Vicente Bernedo y puso el 1-0 parcial de la U. de Concepción ante #LosCruzados, en este #MatchadayDomingo.



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Pero sobre el final del primer lapso, Justo Gianni cobró un penal sancionado tras el VAR a los 45+3′ para el 1-1.

⚪🔵💢 Llegó la igualdad en el Claro Arena



Tras revisión del VAR, Justo Giani no se puso nervioso y marcó el 1-1 de #LosCruzados ante la U. de Concepción, por la primera jornada de la #CopaDeLaLiga2026, en este #MatchdayDomingo.



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Pero la diferenca la haría Diego Valencia en el 73′ de cabeza para la voltereta final del 2-1.

⚽⚪🔵 ¡LO DA VUELTA LA UC!



Habilitación perfecta de Matías Palavecino y Diego Valencia anota de cabeza el segundo de #LosCruzados ante Universidad de Concepción. #MatchdayDomingo



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¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y U de Concepción por el Copa de la Liga 2026?

U Católica

🆚 Ñublense

🏟️ Estadio Nelson Oyarzún

📆 Miércoles 25 de marzo

🕛 18:00 horas

U de Concepción

🆚 Cobresal

🏟️ Estadio Ester Roa

📆 Jueves 26 de marzo

🕣 20:30 horas