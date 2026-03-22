Un entretenido encuentro brindaron Universidad Católica y Universidad de Concepción por el primer duelo de ambos en la Copa de la Liga. Los Cruzados esperaban mostrar una mejor imagen e incluso Zuqui que pudo volver a las canchas luego de una larga lesión, pero el trámite del duelo lo impidió. En la visita buscan acomodarse tras la salida de Juan Cruz Real de la banca.
Los goles de U Católica vs U de Concepción por el Copa de la Liga 2026
En los 23′ Cristofer Mesías abrió la cuenta tras buen pase filtrado, era el 0-1.
Pero sobre el final del primer lapso, Justo Gianni cobró un penal sancionado tras el VAR a los 45+3′ para el 1-1.
Pero la diferenca la haría Diego Valencia en el 73′ de cabeza para la voltereta final del 2-1.
¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y U de Concepción por el Copa de la Liga 2026?
U Católica
🆚 Ñublense
🏟️ Estadio Nelson Oyarzún
📆 Miércoles 25 de marzo
🕛 18:00 horas
U de Concepción
🆚 Cobresal
🏟️ Estadio Ester Roa
📆 Jueves 26 de marzo
🕣 20:30 horas