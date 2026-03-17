Hace unos días, la Universidad Católica confirmó lo que todos temían: Tomás Asta-Buruaga sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no jugará más este año. Con Sebastián Arancibia aún fuera por pubalgia y Bernardo Cerezo sin convencer al cuerpo técnico, el puesto de lateral derecho quedó totalmente desprotegido de cara a la Copa Libertadores.

Ante este escenario crítico, surgió un nombre que conoce perfectamente la interna del club. Según reveló el periodista Jorge Cubillos en TNT Sports, la dirigencia cruzada ya puso sus ojos en un seleccionado nacional que milita en Argentina y que estaría dispuesto a adelantar su regreso para ser el “salvador” de la defensa de Garnero.

¿Quién será el nuevo lateral derecho de Universidad Católica?

El elegido para ocupar la vacante dejada por Asta-Buruaga es Guillermo Soto. El lateral, que actualmente defiende la camiseta de Tigre en Argentina, aparece como el candidato número uno para retornar a la UC. La intención de la dirigencia es “adelantar la vuelta de su préstamo”, aprovechando que el jugador no ha sumado los minutos deseados en el país trasandino debido a problemas físicos.

La grave lesión de Tomás Asta-Buruaga que complica a la UC

El “mazazo” para el plantel cruzado se produjo durante un entrenamiento vespertino. El club informó oficialmente que el defensor será intervenido quirúrgicamente y su rehabilitación tomará el resto de la temporada. “Asta-Buruaga sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior”, reza el comunicado, lo que deja a Garnero con opciones limitadas justo antes del debut en la Copa de la Liga frente a la Universidad de Concepción.

El calendario de la UC: ¿Cuándo debuta en la Copa de la Liga 2026?

El tiempo apremia en San Carlos. Universidad Católica debe dar vuelta la página tras el empate ante Everton y enfocarse en su estreno copero. Los cruzados recibirán a la Universidad de Concepción el próximo domingo 22 de marzo a las 18:00 horas en el Claro Arena. Para ese duelo, se espera que la negociación por Soto esté avanzada, considerando las escasas alternativas defensivas del plantel.

La llegada de Soto no solo sería un respiro táctico, sino también reglamentario. Al ser una lesión de larga duración, la UC tiene la facultad de fichar fuera de plazo, lo que le permite a Garnero respirar ante la seguidilla de partidos que se avecina entre el torneo local y la fase de grupos de la Libertadores. Con Bernardo Cerezo siendo el único disponible, el arribo de un lateral con rodaje internacional se vuelve una obligación institucional.

En resumen

Baja sensible: Asta-Buruaga fuera todo el 2026 por rotura de ligamentos.

Asta-Buruaga fuera todo el 2026 por rotura de ligamentos. El elegido: Guillermo Soto negocia su retorno anticipado desde Tigre.

Guillermo Soto negocia su retorno anticipado desde Tigre. La urgencia: Sebastián Arancibia sigue sin fecha de retorno por pubalgia.

Sebastián Arancibia sigue sin fecha de retorno por pubalgia. Próximo duelo: Debut en Copa de la Liga ante el “Campanil” el 22 de marzo.

¿Crees que Guillermo Soto es el nombre indicado para la Libertadores o la UC debió buscar un refuerzo de más renombre en el extranjero? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.