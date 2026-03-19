U Católica conoció a sus rivales para la Copa Libertadores 2026 y no tuvo buena suerte: Los Cruzados enfrentarán a los todopoderosos Boca Juniors y Cruzeiro en el Grupo D del torneo, por lo que deberá jugar su mejor nivel si quiere acceder a los octavos de final de la competición.

El rival restante de La Franja es Barcelona SC de Ecuador, por lo que se completa un “Grupo de la Muerte” para el elenco de Daniel Garnero.

Grupo D en la Copa Libertadores 2026: los rivales de U Católica

Boca Juniors (ARG)

Cruzeiro (BRA)

U Católica (CHI)

Barcelona (ECU)

¿Cómo le ha ido a U Católica ante sus rivales de la Copa Libertadores 2026?

U Católica tiene historia ante sus rivales de la Copa Libertadores 2026: contra Boca Juniors no le ha ido bien, ya que en los ocho partidos que ha jugado tiene seis derrotas, un empate y solo una victoria.

Ante Barcelona también tiene duelos importantes, como en la Copa Libertadores de 1967 cuando le ganó los dos partidos y en los cuartos de final de la Copa Libertadores 1993, con un empate en Ecuador y un triunfo en Chile por 3-1, avanzando en un torneo en el que Los Cruzados llegaron a la final.

Los grupos de la Copa Libertadores 2026

Grupo A : Flamengo (Brasil) | Estudiantes de La Plata (Argentina) | Cusco (Perú) | Independiente Medellín (Colombia)

: Flamengo (Brasil) | Estudiantes de La Plata (Argentina) | Cusco (Perú) | Independiente Medellín (Colombia) Grupo B : Club Nacional (Uruguay) | Universitario (Perú) | Coquimbo Unido (Chile) | Deportes Tolima (Colombia)

: Club Nacional (Uruguay) | Universitario (Perú) | | Deportes Tolima (Colombia) Grupo C : Fluminense (Brasil) | Club Bolívar (Bolivia) | Deportivo La Guaira (Venezuela) | Independiente Rivadavia (Argentina)

: Fluminense (Brasil) | Club Bolívar (Bolivia) | Deportivo La Guaira (Venezuela) | Independiente Rivadavia (Argentina) Grupo D : Boca Juniors (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) | Universidad Católica (Chile) | Barcelona SC (Ecuador)

: Boca Juniors (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) | | Barcelona SC (Ecuador) Grupo E : Peñarol (Uruguay) | Corinthians (Brasil) | Independiente Santa Fe (Colombia) | Platense (Argentina)

: Peñarol (Uruguay) | Corinthians (Brasil) | Independiente Santa Fe (Colombia) | Platense (Argentina) Grupo F : Palmeiras (Brasil) | Cerro Porteño (Paraguay) | Club Junior de Barranquilla (Colombia) | Sporting Cristal (Perú)

: Palmeiras (Brasil) | Cerro Porteño (Paraguay) | Club Junior de Barranquilla (Colombia) | Sporting Cristal (Perú) Grupo G : Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador) | Lanús (Argentina) | Always Ready (Bolivia) | Mirassol (Brasil)

: Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador) | Lanús (Argentina) | Always Ready (Bolivia) | Mirassol (Brasil) Grupo H: Independiente del Valle (Ecuador) | Libertad (Paraguay) | Rosario Central (Argentina) | Universidad Central (Venezuela)

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