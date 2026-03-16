El empate entre U Católica y Everton de Viña del Mar tuvo de todo: goles, amonestados, tarjetas rojas y polémica. Cruzados y ruleteros igualaron 2-2 en el Claro Arena en un partido que tuvo un final caliente.

Cerca del término, los locales se quedaron con un hombre menos tras la expulsión por doble tarjeta amarilla de Juan Ignacio Díaz. Sin embargo, los de la Ciudad Jardín también terminaron con diez luego que Dieter Villalpando recibiera cartulina roja por agredir a Gary Medel.

Sin embargo, la infracción contra el Pitbull no fue lo único que hizo el mediocampista mexicano, puesto que el árbitro del compromiso, Rodrigo Carvajal, consignó insultos en su contra por parte del futbolista.

¿Por qué fue expulsado Dieter Villalpando?

En el minuto 90+1, tras un ataque de Everton de Viña del Mar que terminó en tiro de esquina a su favor, Dieter Villalpando fue a buscar a Gary Medel y le dijo algo a la pasada.

El Pitbull lo empuja con su mano derecha y el mexicano reaccionó propinándole un codazo en le pecho, por lo que Rodrigo Carvajal no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa.

¿Qué le dijo Dieter Villalpando a Rodrigo Carvajal?

El juez Rodrigo Carvajal detalló en su informe la expulsión de Dieter Villalpando en el minuto 90+1 por “ser culpable de conducta violenta”. El referee explicó que e volante golpeó “con el puño el pecho a un adversario (Gary Medel)”.

Sin embargo, esto no fue lo único que consignó el árbitro en el documento, puesto que también denunció graves insultos por parte de Villalpando, lo que podría traer un serio castigo en su contra.

“Una vez expulsado me insulta diciendo textual: ‘Malo concha…’”, señaló Carvajal, por lo que el Tribunal de Disciplina podría sancionar con más partidos al futbolista mexicano de Everton.

Por su parte, el árbitro también explicó que Juan Ignacio Díaz fue expulsado por doble amarilla por “hacer una entrada temeraria contra un adversario”.

¿Cuándo juega Everton?

Everton de Viña del Mar volverá a jugar el lunes 23 de marzo a las 20:30 horas cuando visite a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna en su debut en la Copa de la Liga 2026.

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