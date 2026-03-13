U Católica vs Everton se enfrentan este sábado 14 de marzo desde las 20:30 horas en el Claro Arena por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido por TNT Sports Premium y a través de streaming en HBO Max.

¿Quién transmite en vivo U Católica vs Everton?

El duelo entre U Católica y Everton será transmitido en TNT Sports Premium y HBO Max.

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs Everton?

U Católica vs Everton juegan este sábado 14 de marzo a las 20:30 horas en el Claro Arena

🗓 Fecha: Sábado 14 de marzo

🕣 Hora: 20:30 horas

🏟 Estadio: Claro Arena

Árbitros del partido entre U Católica vs Everton

Árbitro: Rodrigo Carvajal

1er asistente: Claudio Urrutia

2do asistente: Leslie Vásquez

Cuarto árbitro: Nicolás Gamboa

VAR: José Cabero

AVAR: Miguel Rocha

¿Cómo llegan U Católica y Everton?

Universidad Católica llega tras sufrir un traspié en su último partido, puesto que cayó por la cuenta mínima ante O’Higgins en Rancagua. Esta derrota dejó a los cruzados en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con 10 unidades.

Por su parte, Everton viene de vencer por 1-0 a Deportes Limache en el Estadio Sausalito. Con este triunfo sumaron seis puntos, y si bien se mantienen en el penúltimo lugar, están a solo una unidad de salir de la zona de descenso.

El último cruce entre ambos elencos fue el 19 de octubre de 2025, cuando la UC se impuso por 3-0 a los ruleteros en Viña del Mar.

Probable formación de U Católica vs Everton

Vicente Bernedo; Tomás Asta-buruaga, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristian Cuevas; Jhojan Valencia, Gary Medel, Jimmy Martínez; Vicente Cárcamo, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Probable formación de Everton vs U Católica

Ignacio González; Benjamín Berríos, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Vicente Fernández; Joaquín Moya, Alan Medina, Dieter Villalpando; Julián Alfaro, Cristian Palacios y Braian Martínez. DT: Walter Ribonetto.

Minuto a minuto de U Católica vs Everton

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7 Universidad Católica Sin Comenzar Everton CD Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos EVE 0 – 3 UNI 19/10/2025 UNI 6 – 0 EVE 25/04/2025 UNI 0 – 0 EVE 11/08/2024 EVE 4 – 2 UNI 11/03/2024 UNI 5 – 4 EVE 09/08/2023

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