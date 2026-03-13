U Católica vs Everton se enfrentan este sábado 14 de marzo desde las 20:30 horas en el Claro Arena por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido por TNT Sports Premium y a través de streaming en HBO Max.
¿Quién transmite en vivo U Católica vs Everton?
El duelo entre U Católica y Everton será transmitido en TNT Sports Premium y HBO Max.
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: HBO Max.
- Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs Everton?
U Católica vs Everton juegan este sábado 14 de marzo a las 20:30 horas en el Claro Arena
- 🗓 Fecha: Sábado 14 de marzo
- 🕣 Hora: 20:30 horas
- 🏟 Estadio: Claro Arena
Árbitros del partido entre U Católica vs Everton
- Árbitro: Rodrigo Carvajal
- 1er asistente: Claudio Urrutia
- 2do asistente: Leslie Vásquez
- Cuarto árbitro: Nicolás Gamboa
- VAR: José Cabero
- AVAR: Miguel Rocha
¿Cómo llegan U Católica y Everton?
Universidad Católica llega tras sufrir un traspié en su último partido, puesto que cayó por la cuenta mínima ante O’Higgins en Rancagua. Esta derrota dejó a los cruzados en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con 10 unidades.
Por su parte, Everton viene de vencer por 1-0 a Deportes Limache en el Estadio Sausalito. Con este triunfo sumaron seis puntos, y si bien se mantienen en el penúltimo lugar, están a solo una unidad de salir de la zona de descenso.
El último cruce entre ambos elencos fue el 19 de octubre de 2025, cuando la UC se impuso por 3-0 a los ruleteros en Viña del Mar.
Probable formación de U Católica vs Everton
Vicente Bernedo; Tomás Asta-buruaga, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristian Cuevas; Jhojan Valencia, Gary Medel, Jimmy Martínez; Vicente Cárcamo, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.
Probable formación de Everton vs U Católica
Ignacio González; Benjamín Berríos, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Vicente Fernández; Joaquín Moya, Alan Medina, Dieter Villalpando; Julián Alfaro, Cristian Palacios y Braian Martínez. DT: Walter Ribonetto.
Minuto a minuto de U Católica vs Everton
- Estadísticas de equipos
📲 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte al día con las campañas de la Universidad Católica, Everton y de todos los partidos del Campeonato Nacional 2026.