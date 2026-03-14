Pese a que el mercado de pases del Campeonato Nacional ya está cerrado, en la U Católica festejan un reciente movimiento, puesto que blindaron a una de las grandes promesas de su cantera.

Se trata de Nicolás Girón, joven colombiano que se desempeña en el equipo de proyección de los cruzados y que sumaba interesados en Brasil y también en Europa. Sin embargo, finalmente permanecerá en San Carlos de Apoquindo.

La promesa que U Católica blindó

Nicolás Girón es uno de los grandes valores de la cantera de la U Católica. El futbolista sub 20 firmó su primer contrato profesional con la franja el pasado 5 de febrero y espera ser una alternativa en el primer equipo.

Sus destacadas actuaciones en las divisiones inferiores del elenco universitario despertaron el interés de equipos extranjeros. Según informó el periodista José Tomás Fernández en AS, el jugador tenía propuestas desde Europa y otra desde Brasil.

El comunicador detalló que Corinthians buscó el fichaje del futbolista y que avanzó en un posible préstamo hasta diciembre del 2027, pero finalmente la dirigencia optó por mantenerlo en el equipo.

¡Felicidades por este importante paso! 👏



El delantero Nicolás Girón de nuestra #CanteraCruzada selló firmó su primer contrato profesional con La Franja ✍️



Te deseamos éxito en esta nueva etapa ✨ ¡A seguir entrenando y creciendo junto a #LosCruzados! ⚪🔵 pic.twitter.com/u3UYPTZqmq — Universidad Católica (@Cruzados) February 5, 2026

¿Por qué Girón se quedará en U Católica?

El comunicador detalló que si bien en un principio el interés del elenco paulista le pareció atractivo a la dirigencia de Cruzados, hicieron un balance donde decidieron que permanezca en el club.

La razón principal es que consideran que Girón y otros juveniles podrían sumar minutos a lo largo de la temporada, considerando la carga importante de partidos que tendrá la institución entre el Campeonato Nacional, la Copa de la Liga, la Copa Chile y la Copa Libertadores.

La gerencia deportiva analizó esta situación y entendió que es muy probable que Daniel Garnero tenga que recurrir a la cantera debido al extenuante calendario y a los viajes que tendrá que realizar el plantel.

Sin embargo, según la citada fuente, la palabra del jugador, quien quería quedarse para tener alguna oportunidad en el primer equipo, también pesó a la hora de tomar una decisión final.

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