Matías Palavecino y Clemente Montes protagonizaron un tenso momento el pasado fin de semana en la derrota de la U Católica a manos de O’Higgins. Sobre el final del partido, ambos jugadores tuvieron un encontrón que sacudió la interna cruzada.

Si bien fue el delantero quien rápidamente le bajó el perfil a lo ocurrido, ahora fue el volante quien alzó la voz para referirse a los hechos. Si bien reconoció que no se vio bien, aclaró que ya está todo bien con su compañero.

¿Qué pasó entre Palavecino y Montes en U Católica?

Sobre el final del duelo entre O’Higgins y Universidad Católica, Gonzalo Montes pidió lanzar un tiro libre cerca de la portería rival. Sin embargo, Matías Palavecino se adueñó del balón para encargarse de la ejecución.

Esto desató el enojo del atacante, quien se acercó a encarar al mediocampista al mismo tiempo en que le propinó un cabezazo. El ex Coquimbo mantuvo su enfoque en el lanzamiento, el cual incluso estuvo cerca de ser gol, pero finalmente el portero Omar Carabalí evitó el tanto.

¿Qué dijo Palavecino sobre el encontrón con Montes?

Si bien ya han pasado algunos días de lo ocurrido, fue este miércoles cuando Matías Palavecino se refirió al encontrón que tuvo con Clemente Montes, aunque al igual que su compañero, le bajó el perfil a la acción.

“En ese momento no me di cuenta, estaba tan concentrado en querer empatar el partido y patear el tiro libre que no me di cuenta la reacción que tuvo Clemente”, dijo en conferencia de prensa.

“Se vio un poquito feo, pero no pasó nada. En la interna está todo bien, no hizo falta que tuviera que pedir disculpas. Los dos teníamos ganas de empatar el partido, así que no pasó nada”, completó.

¿Qué dijo Clemente Montes en U Católica?

Por su parte, Montes se refirió a este hecho el pasado martes, donde reconoció que su actuar no fue el adecuado.

“En este caso quizás yo me sentía con mucha confianza y muy preparado para patear los tiros libres, porque lo he venido trabajando. Pero bueno, al final Matías también tiene una pegada muy linda y casi hacemos el gol. Los dos queríamos ganar y se dio esa situación, pero después en el camarín, como si nada, volvimos”, señaló.

“Al final todos tenemos el mismo objetivo de querer ganar. La situación quedó ahí, igual se habló en la semana y quizás hizo demasiado ruido, pero en la interna, que es lo importante, quedó como si nada”, concluyó.

