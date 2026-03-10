El delantero de la U Católica, Clemente Montes, rompió el silencio tras la polémica acción que protagonizó con el volante Matías Palavecino el pasado fin de semana en la derrota ante O’Higgins de Rancagua.

Montes le bajó el perfil a lo ocurrido y aclaró que una vez terminado el partido los ánimos se calmaron y la situación con el ex Coquimbo Unido no pasó a mayores. Eso sí, fue autocrítico respecto a su comportamiento en lo que va de la temporada.

¿Qué pasó entre Montes y Palavecino en U Católica?

En los últimos minutos del duelo entre O’Higgins y U Católica, Gonzalo Montes pidió patear un tiro libre en ataque, pero Matías Palavecino tomó el balón y se adueñó del balón detenido.

Esto provocó la molestia del delantero, quien encaró al volante e incluso le propinó un cabezazo. Finalmente el mediocampista sirvió el lanzamiento y casi terminó en gol, pero Omar Carabalí impidió el festejo de los cruzados.

¿Qué dijo Montes sobre su encontrón con Palavecino en U Católica?

A días de la polémica, Clemente Montes rompió el silencio y comenzó reconociendo que “está clarísimo que vengo de una expulsión más o menos con la misma reacción y tampoco corresponde hacerla, pero creo que al querer ganar los partidos te lleva al límite en esa situación”.

“En este caso quizás yo me sentía con mucha confianza y muy preparado para patear los tiros libres, porque lo he venido trabajando. Pero bueno, al final Matías también tiene una pegada muy linda y casi hacemos el gol. Los dos queríamos ganar y se dio esa situación, pero después en el camarín, como si nada, volvimos”, añadió.

Por último, Montes puso paños fríos y aseguró que todo quedó dentro del campo de juego. “Al final todos tenemos el mismo objetivo de querer ganar. La situación quedó ahí, igual se habló en la semana y quizás hizo demasiado ruido, pero en la interna, que es lo importante, quedó como si nada”, concluyó.

¿Cuándo juega la U Católica?

Universidad Católica vuelve a saltar a la cancha este sábado 14 de marzo desde las 20:30 horas en el Claro Arena cuando reciba a Everton de Viña del Mar por la séptima fecha del Campeonato Nacional.

