El pasado fin de semana O’Higgins derrotó a la U Católica por la cuenta mínima en un partido que estuvo marcado por una polémica decisión arbitral, puesto que Cristián Cuevas cometió una fuerte infracción que el árbitro decidió sancionar solo con tarjeta amarilla.

Pasados los primeros 20 minutos de partido el Cimbi golpeó con su codo al delantero celeste Francisco González, desatando la molestia en el Capo de Provincia, quienes pedían la expulsión.

Pese a los reclamos, el árbitro Juan Lara, apoyado en el VAR, mantuvo su decisión y solo amonestó al jugador de los cruzados. Tras lo ocurrido, la ANFP liberó los audios para esclarecer cómo operaron los jueces en dicha acción.

La explicación del VAR en polémica del O’Higgins vs U Católica

En el registro compartido en el canal oficial del Campeonato Nacional se explica el razonamiento del VAR para ratificar la decisión de Juan Lara y confirmar que Cuevas solo merecía la cartulina amarilla.

“Durante un ataque del equipo celeste un jugador defensor golpea al rival durante una acción temeraria utilizando su brazo. El árbitro, al ver que el equipo continúa con la posesión del balón en ataque, permite que el juego prosiga para luego amonestar al infractor”, señalan en el registro audiovisual.

“El VAR, en su chequeo protocolar de posible tarjeta roja, analiza diferentes ángulos y velocidades interpretando que en su intento de cargar al rival para ganar espacio y posición, el jugador rojo (Cuevas) abre su brazo impactando la cara del rival, golpeándolo con una intensidad media que se evalúa como temeridad. Por tal motivo, coinciden con lo observado en campo, confirmando la decisión de amonestación por juego temerario”, completan.

Así actuó el VAR en la polémica jugada de Cuevas en O’Higgins vs U Católica

Por otro lado, en el video se evidencia el diálogo que tuvo Piero Maza, encargado del VAR, con Lara tras la acción. “Chequea la temeridad a Cuevas”, dice inmediatamente el juez. “Es brazo abierto, me falta un codo más claro. No hay movimiento adicional”, aclara Maza.

Por último, Maza apunta que “me falta el codo como herramienta, si bien es cierto que le impacta en el rostro (a González), pero va el brazo abriéndose y me falta intensidad. Pero está al límite”.

📲 Sigue a Al Aire Libre para no perderte ningún detalle de lo que ocurra en la U Católica.