Universidad Católica decidió poner un punto final a los preocupantes episodios de descontrol que ha protagonizado Clemente Montes en el inicio del Campeonato Nacional 2026. Tras sumar dos incidentes graves en apenas seis fechas, la dirigencia de Cruzados determinó que el jugador sea sometido a un manejo específico para controlar sus reacciones violentas.

La situación ya no solo es una preocupación táctica para Daniel Garnero, sino un problema disciplinario que el club manejará de forma interna. La meta es clara: disminuir las probabilidades de quedar con un futbolista menos por situaciones que no tienen relación con la disputa del balón, tal como ocurrió en el reciente duelo en Rancagua.

¿Qué medida tomó la UC con Clemente Montes?

Ante la seguidilla de hechos, la dirigencia de la UC confirmó que el delantero será intervenido para trabajar su manejo de la frustración, según reporta La Tercera. Desde el interior del club aseguran que Montes tiene dificultades para controlar sus impulsos en momentos críticos de los partidos, por lo que el “plan de acción” consiste en tratar estos hechos internamente para evitar que se repitan agresiones como la ocurrida ante O’Higgins.

Esta decisión busca proteger el patrimonio del club y evitar que el equipo se vea mermado en instancias decisivas, especialmente tras las críticas del técnico Daniel Garnero, quien ya había advertido que el plantel debe “ser lo suficientemente inteligente en participar menos de expulsiones donde nos afectan”.

El historial de furia de Clemente Montes que agotó la paciencia en San Carlos

El primer gran traspié ocurrió en la segunda fecha ante Deportes Concepción. En aquel cruce, el juez Cristián Garay consignó una “conducta violenta” de Montes, quien lanzó una patada con fuerza excesiva a un rival que estaba en el suelo. El informe fue lapidario: la acción se desarrolló sin intención ni posibilidad de disputar el balón.

La situación escaló el pasado fin de semana cuando, tras una discusión por un tiro libre, el canterano le propinó un cabezazo a su compañero Matías Palavecino. Aunque el ayudante técnico Andrés San Martín intentó bajarle el perfil calificándolo como una “situación de partido”, en la cúpula directiva la visión fue drástica y gatilló la intervención inmediata del futbolista.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

La UC volverá a la cancha este sábado 14 de marzo para enfrentar a Everton en el Claro Arena, a partir de las 20:30 horas. Será la primera prueba para ver si el trabajo psicológico y disciplinario surte efecto en un Clemente Montes que está bajo la lupa de todo el mundo cruzado.

En resumen

Clemente Montes será sometido a un trabajo interno para el manejo de la frustración.

será sometido a un trabajo interno para el manejo de la frustración. El club busca evitar más “conductas violentas” como la expulsión ante Concepción.

El cabezazo a Matías Palavecino fue el detonante de la medida directiva.

fue el detonante de la medida directiva. Daniel Garnero exige mayor inteligencia emocional a sus jugadores en cancha.

exige mayor inteligencia emocional a sus jugadores en cancha. La UC marcha cuarta y no puede permitirse más bajas por indisciplina.

