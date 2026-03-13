Este sábado la U Católica recibirá a Everton de Viña del Mar por la séptima fecha del Campeonato Nacional, y para ello, prepara una importante sorpresa, puesto que saltarán a la cancha con una camiseta especial.

El motivo de esta indumentaria es la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, por lo que los jugadores lucirán esta equipación frente a los viñamarinos.

U Católica lucirá camiseta conmemorativa vs Everton

Este sábado 14 de marzo se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down y en la franja no quieren quedar ajenos. Por ello, los jugadores cruzados utilizarán una camiseta con los nombres y números impresos en una tipografía especial.

Esta tipografía fue creada por Anna Vives, joven catalana con Síndrome de Down que la desarrolló inspirándose en su propia escritura. El objetivo de esto es difundir valores como la integración y el respeto a la diversidad.

El proyecto de Vives fue utilizado en importantes clubes a nivel mundial como FC Barcelona en España y River Plate en Argentina. Por su parte, la UC ya formó parte de esta iniciativa en el 2015, cuando enfrentaron a Colo Colo en San Carlos de Apoquindo. En aquella ocasión, los cruzados se impusieron por 2-1 a los albos con un agónico gol de Roberto Gutiérrez, por lo que esperan que la camiseta vuelva a traerles suerte.

Las camisetas que utilicen los jugadores este sábado se donarán a la fundación de Anna Vives para realizar una subasta solidaria internacional, cuyos fondos serán destinados a proyectos de inclusión.

¿Quién es Anna Vives?

Anna Vives es una joven catalana con Síndrome de Down, creadora de la primera tipografía social en 2012. En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, llegó el pasado jueves a Chile en compañía de su hermano Marc.

Vives fue recibida en el Claro Arena, donde compartió con los capitanes de U Católica, Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero. Allí, entregó estas camisetas conmemorativas que utilizará el equipo frente a Everton.

Además, la joven pudo presenciar el entrenamiento del plantel y recorrió las instalaciones del remozado recinto precordillerano en compañía de los capitanes de los cruzados, quienes le entregaron algunos regalos.

📲 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle de la U Católica.