Everton ya encontró al reemplazante de Javier Torrente. Pese a los buenos resultados obtenidos por el interino Davis González, la dirigencia ruletera se movió rápidamente para dar con el nuevo entrenador del equipo.

El elegido es el argentino Walter Ribonetto, quien cuenta con experiencia en su país y también en el fútbol peruano. Sin embargo, el DT de 51 años llega sumamente cuestionado puesto que su última campaña terminó condenando a Godoy Cruz al descenso.

¿Quién es el nuevo Walter Ribonetto?

Walter Ribonetto es un entrenador argentino de 51 años que comenzó como ayudante técnico para luego dar el salto como director técnico. Debutó como DT el 2024 en Talleres de Córdoba, club donde alcanzó su mejor rendimiento: 58.33% en 36 partidos.

Tras su primera experiencia como estratega dio el salto al fútbol peruano donde asumió la banca de Melgar, equipo en el que dirigió un total de 30 compromisos y registró un 52.22%.

Luego volvió a su país para dirigir a Godoy Cruz. Aquí Ribonetto no logró replicar en sus clubes anteriores y tras once partidos solo consiguió un triunfo (21.21% de rendimiento) en una temporada en la que el ‘Tomba’ terminó descendiendo.

¿Cuándo debutará Walter Ribonetto en Everton?

Walter Ribonetto fue oficializado en Everton de Viña del Mar este martes y ya dirigió su primera práctica al mando del equipo.

Así las cosas, debutará oficialmente en la banca del elenco viñamarino el próximo sábado 14 de marzo a las 20:30 horas cuando visiten a la U Católica en el Claro Arena por la séptima fecha del Campeonato Nacional.

Ribonetto llega junto a su cuerpo técnico conformado por Martín Serie e Ignacio Scolari, quienes liderarán al equipo hasta el término de la temporada 2026.

¿En qué lugar está Everton?

Actualmente Everton ocupa el penúltimo puesto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional con apenas seis puntos, los cuales fueron obtenidos en los últimos dos partidos al mando del interinato de Davis González.

Sin embargo, si se confirma el castigo a Unión La Calera, los ruleteros sumarán 9 unidades y escalarán hasta el sexto puesto de la clasificación superando incluso a los cementeros.

