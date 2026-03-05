El césped del Estadio Sausalito ya luce completamente recuperado tras los daños que sufrió el mes pasado luego del concierto de Chayanne. Los trabajos de reparación se realizaron dentro de los plazos previstos.

De esta manera, el recinto viñamarino vuelve a estar en óptimas condiciones para recibir el Campeonato Nacional, permitiendo que Everton regrese a jugar como local ante su gente en el tradicional estadio de Viña del Mar.

¿Cómo quedó la cancha del Estadio Sausalito?

A mediados de febrero la preocupación se instaló en Everton y en sus hinchas. El campo de juego del Estadio Sausalito quedó muy deteriorado luego del concierto que el cantante Chayanne realizó el pasado 11 de febrero, generando dudas sobre si el recinto alcanzaría a estar listo para los próximos partidos.

Sin embargo, la Municipalidad de Viña del Mar confirmó mediante un comunicado oficial que el césped ya se encuentra recuperado en un 100%. Las imágenes difundidas muestran un gramado verde, parejo y en óptimas condiciones para volver a recibir fútbol profesional.

Según explicaron desde el municipio, el desgaste del terreno estaba contemplado dentro de la planificación del evento, por lo que desde un inicio se estableció un plan de recuperación para que la cancha llegara a tiempo al calendario deportivo.

¿Quién pagó la reparación de la cancha del Sausalito?

Otro punto que aclaró la municipalidad fue el financiamiento de los trabajos. De acuerdo a lo estipulado en el contrato de arriendo del estadio, la productora del concierto asumió el costo total de la recuperación del campo de juego, por lo que no implicó gastos para el municipio.

Las labores se realizaron en coordinación entre equipos municipales y una empresa externa especializada en mantenimiento de césped deportivo. El proceso incluyó trabajos de verticorte, aireación, resiembra, topeo y fertilización integral, permitiendo devolverle al gramado su estado óptimo.

🚨🇺🇦 Comunicado oficial de la Municipalidad de Viña del Mar ⬇️



CANCHA DE ESTADIO SAUSALITO ESTÁ LISTA PARA RECIBIR PARTIDO DE EVERTON V/S LIMACHE



Recuperación del pasto se hizo en los tiempos considerados, sin ningún costo para el Municipio de acuerdo al contrato de arriendo… pic.twitter.com/Yg25sfjmUO — Diego Peralta (@Peraltafifo) March 5, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Everton en el Estadio Sausalito?

Gracias a que los trabajos se ejecutaron dentro de los plazos establecidos, el Estadio Sausalito podrá volver a recibir fútbol sin modificar el calendario.

De esta manera, Everton regresará a su casa este sábado 7 de marzo, cuando reciba a Deportes Limache al mediodía en un duelo válido por el Campeonato Nacional 2026. El partido marcará además el retorno del público al recinto viñamarino tras la recuperación completa de su cancha.