Este domingo 1 de marzo, la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026 abre la jornada con un duelo vital en el sur del país: Universidad de Concepción recibe a Everton en el Estadio Ester Roa Rebolledo, con inicio a las 12:00 horas de Chile. Un partido con sabores distintos para ambos protagonistas: uno pelea por la cima, el otro lucha por su primera victoria.

El Campanil, recién ascendido a la máxima categoría, está siendo la gran sorpresa del torneo. Con 7 puntos y un registro de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, los penquistas ocupan el octavo lugar de la tabla. El equipo dirigido por Pablo Guede viene de empatar 1-1 ante Deportes La Serena en la Fecha 4 y se apoya en la efectividad de Cecilio Waterman como referente ofensivo. En casa, el Campanil no ha perdido en lo que va del campeonato 2026.

Del otro lado, Everton de Viña del Mar atraviesa su peor momento: es el último de la tabla con 0 puntos, acumulando 4 derrotas en 4 partidos y sin haber marcado ningún gol en todo el torneo. Los Ruleteros, dirigidos por Nicolás Núñez, cayeron 1-0 ante Audax Italiano en su última presentación. Es el momento más crítico del equipo viñamarino en años y este partido es considerado una final para no seguir hundidos.

El partido será transmitido en vivo por TNT Sports y HBO Max y lo arbitrará Francisco Gilabert Morales.

U de Concepción vs Everton, minuto a minuto