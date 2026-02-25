La paciencia se agotó en Everton de Viña del Mar tras un pésimo arranque de temporada. Durante esta jornada, el cuadro ruletero oficializó la salida de su cuerpo técnico, algo que se venía hablando hace días.

De esta forma, Javier Torrente se transformó en el primer entrenador cesado en el Campeonato Nacional 2026. El estratega deja el club tras una dura racha de resultados negativos.

Everton despidió a Javier Torrente

El ciclo del DT trasandino en la Quinta Región llegó a su fin de manera prematura tras disputarse apenas cuatro fechas del campeonato. El registro que condenó a Torrente fue lapidario: el equipo “Oro y Cielo” no sumó ni un solo punto ni goles a favor en esas jornadas.

La sequía, sin embargo, venía desde antes. Everton acumula hasta hoy, 108 días sin marcar en competencia oficial. El último gol fue el 9 de noviembre de 2025, cuando derrotó a Cobresal por 2-1.

A través de sus redes sociales, el club publicó un comunicado para formalizar la situación. “Informamos a la Comunidad Oro & Cielo y a los medios de comunicación que el Cuerpo Técnico liderado por Javier Luis Torrente ha finalizado su vínculo con nuestra institución”, detalló el escrito.

Pese al mal momento deportivo, la dirigencia tuvo palabras amistosas en la despedida y destacó el trabajo realizado, señalando que “agradecemos a Javier, Diego, Gonzalo e Ignacio el profesionalismo, calidad humana y cariño por nuestra institución”.

¿Quién asume el cargo en Everton luego de la salida de Torrente?

Desde Everton aseguraron que la directiva ya se encuentra trabajando arduamente para definir al nuevo cuerpo técnico titular. Sin embargo, el torneo no da respiro y el plantel ya tiene a su reemplazante momentáneo.

De momento, las riendas del primer equipo quedarán bajo el mando de Davis González, quien se desempeñaba como director técnico de la serie Proyección de los ruleteros.

González tendrá un duro desafío inmediato, ya que deberá sentarse en el banquillo este fin de semana, fecha en la que Everton visitará a Universidad de Concepción con la urgencia de sumar sus primeras unidades en el campeonato y salir del fondo de la tabla.

¿Cuándo debutará Davis González en la banca de Everton?

El estratega interino no tendrá tiempo para lamentos y deberá asumir de inmediato el fierro caliente. Davis González hará su estreno oficial al mando del primer equipo este domingo 1 de marzo a las 12:00 horas en lo que será su visita a la región del Biobío, dónde enfrentará a la Universidad de Concepción por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.