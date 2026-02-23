La cuarta fecha del Campeonato Nacional llegó a su fin, y con ello, la tabla de posiciones comenzó a tomar forma. Así como Huachipato y Colo Colo se encumbraron en lo alto, hay otros que sufren en la parte más baja.

El caso más preocupante es el de Everton de Viña del Mar, elenco que está hundido en el fondo de la tabla de posiciones y aún no logra sumar puntos. Por ello, la escuadra de la Ciudad Jardín tomó una importante decisión para enmendar el rumbo del equipo.

Everton despide a Javier Torrente

El pasado fin de semana los ruleteros cosecharon su cuarta derrota consecutiva tras caer por la cuenta mínima en su visita a Audax Italiano. Este resultado fue la gota que rebalsó el vaso para la dirigencia, por lo que tomaron una medida radical en la banca.

Según reveló el periodista Diego Peralta, Javier Torrente dejó de ser el entrenador de Everton de Viña del Mar luego que el Grupo Pachuca lo despidiera a raíz de los malos resultados.

“CONFIRMADO: Javier Torrente se va de Everton. Tras la derrota ante Audax Italiano, y sumar cuatro derrotas consecutivas en torneo 2026, el DT argentino dejó de ser el entrenador del cuadro Oro y Cielo”, consignó el comunicador en su cuenta de X.

🇺🇦🚨 CONFIRMADO: Javier Torrente se va de Everton. Tras la derrota ante Audax Italiano, y sumar cuatro derrotas consecutivas en el torneo 2026, el DT argentino dejó de ser el entrenador del cuadro Oro y Cielo luego de ser despedido por el Grupo Pachuca ❌ pic.twitter.com/SLPLxnKN0W — Diego Peralta (@Peraltafifo) February 23, 2026

Los números de Javier Torrente en Everton este 2026

Javier Torrente regresó a Everton para asumir las últimas seis fechas del Campeonato Nacional 2025 para evitar el descenso del equipo, objetivo que logró solo por diferencia de goles.

La dirigencia decidió mantenerlo en el cargo para la temporada 2026, pero sus primeros cuatro partidos el panorama fue desolador: cosechó cuatro derrotas al hilo, su equipo no registró ningún gol y recibió siete en contra.

Torrente se va de Viña del Mar tras cumplir su tercer ciclo en la institución con la peor racha sin anotar goles en toda la historia del club en el torneo. Los ruleteros suman 681 minutos sin marcar en un total de siete partidos. Esta marca supera a la de 2020, donde los Oro y Cielo registraron 615 minutos sin goles, justamente con Javier Torrente en la banca.

📲 Sigue Al Aire Libre para mantenerte informado con toda la actualidad y las novedades del fútbol chileno.