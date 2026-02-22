Audax Italiano y Everton jugaron un partido de necesitados en esta fecha 4 del Campeonato Nacional en el Bicentenario de La Florida. Pero lo que vimos fue un triste espectáculo, donde los dos equipos mostraron muy poco.

Aún así el duelo tuvo un gol anulado y dos penales. Con seguridad esas jugadas fueron las únicas en que los equipos pisaron el área rival.

Los goles de Audax Italiano vs Everton por el Campeonato Nacional 2026

A los 3 minutos de juego, Everton hizo una gran jugada colectiva por el sector izquierdo del ataque que concluyó con el gol de Joaquín Moya. Pero el VAR llamó para que anularan el tanto por infracción previa.

De ahí saltamos al minuto 66, cuando Rodrigo Cabral convirtió el 1-0 para el Audax mediante lanzamiento penal. Fue el único gol del encuentro

Estadísticas de Audax Italiano vs Everton por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 Audax Italiano Sin Comenzar Everton CD Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos AUD 2 – 0 EVE 21/11/2025 EVE 1 – 1 AUD 31/05/2025 EVE 2 – 1 AUD 28/08/2024 EVE 2 – 0 AUD 06/04/2024 EVE 1 – 0 AUD 13/08/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Audax Italiano y Everton por el Campeonato Nacional 2026?

Audax Italiano visitará el próximo viernes 27 de febrero a Unión La Calera y luego irá al norte a jugar Copa Sudamericana:

✈️ Unión La Calera vs Everton. Viernes 27 de febrero a las 20:30

✈️ Cobresal vs Audax Italiano. Martes 3 de marzo a las 21:30

Mientras, Everton volverá a jugar de visita en la fecha 5 frente a Universidad de Concepción.