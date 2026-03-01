Un duelo bastante especial abrió la jornada de domingo en el Campeonato Nacional, en el sur, Universidad de Concepción recibió a Everton de Viña del Mar, que llegaba con interinato tras la salida de Javier Torrente.

Y parece que el cambio de mano, se notó de inmediato, ya que los Viñamarinos golearon en su visita al Campanil.

Los goles de U de Concepción vs Everton por el Campeonato Nacional 2026

Alan Medina puso temprano las cosas a favor de los visitantes, en el 10′ y el 16′ adelantó a Everton y los dejó con un 0-2. Lucas Soto cerró el marcador a los 58′ estructurando el 0-3 final con que los Viñamarinos se quedaron con su primera victoria de la temporada.

Estadísticas de U de Concepción vs Everton por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 5
Universidad de Concepción
01/03/2026 12:00
0
3
Descanso : 0 2
Finalizado
Everton CD
  • Cristhofer Mesias 18′
  • Jeison Fuentealba 37′
  • Harol Salgado 76′
  • Cecilio Waterman 73′
  • Alan Medina 10′
  • Alan Medina 16′
  • Lucas Soto 58′
  • Diego Oyarzun 29′
  • Julian Alfaro 41′

¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Everton?

U de Concepción
🆚 U de Chile
🏟️ Estadio Nacional
📆 Lunes 9 de marzo
🕛 20:00 horas

Everton
🆚 Deportes Limache
🏟️ Estadio Sausalito
📆 Sábado 7 de marzo
🕣 12:00 horas

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas