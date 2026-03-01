Un duelo bastante especial abrió la jornada de domingo en el Campeonato Nacional, en el sur, Universidad de Concepción recibió a Everton de Viña del Mar, que llegaba con interinato tras la salida de Javier Torrente.
Y parece que el cambio de mano, se notó de inmediato, ya que los Viñamarinos golearon en su visita al Campanil.
Los goles de U de Concepción vs Everton por el Campeonato Nacional 2026
Alan Medina puso temprano las cosas a favor de los visitantes, en el 10′ y el 16′ adelantó a Everton y los dejó con un 0-2. Lucas Soto cerró el marcador a los 58′ estructurando el 0-3 final con que los Viñamarinos se quedaron con su primera victoria de la temporada.
Estadísticas de U de Concepción vs Everton por el Campeonato Nacional 2026
- Cristhofer Mesias 18′
- Jeison Fuentealba 37′
- Harol Salgado 76′
- Cecilio Waterman 73′
- Alan Medina 10′
- Alan Medina 16′
- Lucas Soto 58′
- Diego Oyarzun 29′
- Julian Alfaro 41′
¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Everton?
U de Concepción
🆚 U de Chile
🏟️ Estadio Nacional
📆 Lunes 9 de marzo
🕛 20:00 horas
Everton
🆚 Deportes Limache
🏟️ Estadio Sausalito
📆 Sábado 7 de marzo
🕣 12:00 horas