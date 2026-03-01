Un duelo bastante especial abrió la jornada de domingo en el Campeonato Nacional, en el sur, Universidad de Concepción recibió a Everton de Viña del Mar, que llegaba con interinato tras la salida de Javier Torrente.

Y parece que el cambio de mano, se notó de inmediato, ya que los Viñamarinos golearon en su visita al Campanil.

Los goles de U de Concepción vs Everton por el Campeonato Nacional 2026

Alan Medina puso temprano las cosas a favor de los visitantes, en el 10′ y el 16′ adelantó a Everton y los dejó con un 0-2. Lucas Soto cerró el marcador a los 58′ estructurando el 0-3 final con que los Viñamarinos se quedaron con su primera victoria de la temporada.

Estadísticas de U de Concepción vs Everton por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Universidad de Concepción 0 3 Descanso : 0 2 Finalizado Everton CD Cristhofer Mesias 18′

Jeison Fuentealba 37′

Harol Salgado 76′ Cecilio Waterman 73′ Alan Medina 10′

Alan Medina 10′ Alan Medina 16′

Alan Medina 16′ Lucas Soto 58′ Diego Oyarzun 29′

Diego Oyarzun 29′ Julian Alfaro 41′

¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Everton?

U de Concepción

🆚 U de Chile

🏟️ Estadio Nacional

📆 Lunes 9 de marzo

🕛 20:00 horas

Everton

🆚 Deportes Limache

🏟️ Estadio Sausalito

📆 Sábado 7 de marzo

🕣 12:00 horas