Universidad de Concepción y Everton se enfrentarán este domingo 1 de marzo a las 12:00 horas por la fecha 5 del Campeonato Nacional 2026, en un duelo marcado por realidades opuestas.
El Campanil viene de igualar ante Deportes La Serena en un partido que dejó polémica. En cambio, Everton atraviesa un momento de tensión tras la salida de su entrenador y buscará sus primeros tres puntos del torneo para comenzar a reencauzar la temporada.
¿Quién transmite en vivo U de Concepción vs Everton por el Campeonato Nacional 2026?
El partido entre Universidad de Concepción y Everton será transmitido por televisión a tráves de TNT Sports Premium y por streaming a tráves de TNT Sports de HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: TNT Sports en HBO Max.
- Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan U de Concepción vs Everton?
Universidad de Concepción y Everton se verán las caras este domingo 1 de marzo a las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo en Concepción.
- Fecha: Domingo 1 de marzo
- Hora: 12:00 horas
- Estadio: Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, Concepción
Árbitros del partido entre U de Concepción vs Everton
- Árbitro: Francisco Gilabert
- 1er asistente: Victor Pasmiño
- 2do asistente: Cristian Cerda
- Cuarto árbitro: Rodrigo Rivera
- VAR: Piero Maza
- AVAR: Jose Retamal
El XI de U de Concepción vs Everton por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Santiago Silva; Leonel González, Osvaldo González, David Retamal; Facundo Mater, Cristopher Mesías, Yerco Oyanedel, Harol Salgado; Jeison Fuentealba, Agustín Urzi y Cecilio Waterman. DT: Juan Cruz Real.
El XI de Everton vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Ignacio Gonzalez; Cristopher Barrera, Vicente Vega, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Vicente Fernández; Joaquín Moya, Dieter Villalpando, Emiliano Ramos; Julián Alfaro y Alan Medina. DT: Davis González.
Minuto a minuto de U de Concepción vs Everton por el Campeonato Nacional 2026
