Colo Colo llega encendido al Superclásico, con tres victorias consecutivas en el Campeonato Nacional 2026 y la confianza en alto. El equipo albo ha mostrado carácter en momentos clave, especialmente en el agónico triunfo ante Everton de Viña del Mar en el Monumental.

Sin embargo, no todo fue celebración tras esa noche. Un episodio consignado en el informe arbitral terminó escalando hasta el Tribunal de Disciplina y hoy tiene consecuencias directas para el club.

¿Por qué la ANFP multó a Colo Colo tras el partido ante Everton por la Liga de Primera 2026?

La ANFP sancionó a Colo Colo con una multa de 10 UF por la conducta de sus pasapelotas en el duelo ante Everton. El hecho fue consignado por el árbitro Juan Lara en su informe oficial. Según el documento, tras el gol de Yastin Cuevas en los descuentos, los pasapelotas retiraron los balones ubicados detrás del arco del sector norte.

La acción fue considerada una infracción al artículo 39° de las bases del Campeonato Nacional 2026. La norma establece que los pasabalones que no respeten las instrucciones arbitrales no podrán cumplir esa función en el siguiente partido. En este caso, la situación no quedó sólo en advertencia.

Qué dice el artículo 39° y cómo falló el Tribunal de Disciplina

El artículo 39° de las bases es claro: los clubes locales son responsables del comportamiento de sus pasapelotas. Si estos incumplen instrucciones del árbitro, el club puede ser sancionado.

El Tribunal de Disciplina analizó el caso y señaló que, aunque la conducta no alteró sustancialmente el desarrollo del partido, sí resulta “altamente dañoso” permitir ese tipo de acciones. Además, recalcó que es deber del club prevenir estas inconductas.

Colo Colo reconoció el hecho y argumentó que los pasapelotas involucrados fueron excluidos. Aun así, por decisión unánime, se aplicó una multa de 10 UF, cerca de 400 mil pesos, que el club deberá pagar a la ANFP.

¿Afecta esta sanción a Colo Colo antes del Superclásico?

En lo deportivo, la multa no implica pérdida de puntos ni castigos al plantel. Colo Colo mantiene intacta su racha y se enfoca en el Superclásico con la moral alta. No obstante, el episodio vuelve a instalar el debate sobre las conductas en los partidos y el rol de los clubes como organizadores.

El Cacique sigue firme en la cancha, pero esta vez el llamado de atención llegó desde los escritorios. Y en la antesala de un duelo mayor, el mensaje es claro: no todo vale cuando el reloj corre a favor.