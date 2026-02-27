Colo Colo recibirá este domingo a la U de Chile en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno. Esta edición del tradicional compromiso será especial para Fernando Ortiz, puesto que será la primera vez que enfrente a los azules por el Campeonato Nacional.

Este, además, será su debut ante la U en el Estadio Monumental, recinto donde los albos se hacen fuertes. Sin embargo, el último antecedente del estreno de un DT ante el Romántico Viajero en Macul no es favorable para el Cacique, por lo que el ‘Tano’ espera revertir esta imagen.

Así le fue a los últimos entrenadores de Colo Colo en su debut ante U de Chile en el Monumental

El año 2024 Jorge Almirón se calzó el buzo del popular y enfrentó su primer Superclásico en el Estadio Monumental el 10 de marzo. En aquella ocasión, el resultado fue 1-0 para la U de Chile, que puso fin a una extensa racha sin triunfos en Macul gracias al solitario gol de Israel Poblete.

Anteriormente, en 2021, Gustavo Quinteros dirigió su primer partido ante el Romántico Viajero en Pedrero. Lo hizo en un contexto complicado con Colo Colo peleando por no descender. Sin embargo, ambas escuadras no lograron sacar diferencias e igualaron sin goles en un deslucido encuentro.

En 2019 fue el turno de Mario Salas. El Comandante dirigió su primer Superclásico en casa en un partido que pasó a la historia. En aquella ocasión, Esteban Paredes anotó su histórico gol 216 en Primera División en un pleito que terminó 3-2 a favor del popular gracias al agónico tanto de Julio Barroso.

Por último, en 2016 fue Pablo Guede quien enfrentó por primera vez a los universitarios en el Estadio Monumental. En esa oportunidad, Colo Colo se impuso por 2-0 con anotaciones de Julio Barroso y Martín Rodríguez.

Fernando Ortiz va por su primer triunfo en un Superclásico

Fernando Ortiz quiere escribir su propia historia en Colo Colo. El entrenador de los albos espera ratificar el buen momento que vive el equipo y sumar de a tres ante su clásico rival.

Para ello, saldrá con lo mejor que tiene para que el Cacique se afiance en lo más alto de la tabla de posiciones y así dejar atrás los cuestionamientos que recibió tras su mal arranque en el torneo, donde la derrota ante Limache dejó algunas dudas respecto a su futuro.

