El Superclásico 199 del fútbol chileno está a la vuelta de la esquina. Este domingo Colo Colo recibirá a la U de Chile en el Estadio Monumental por la quinta fecha del Campeonato Nacional y ambos equipos ya comienzan a palpitar el partido.

Este jueves se llevó a cabo la tradicional conferencia de prensa de capitanes, la que también incluyó la participación de los entrenadores de ambos elencos. Sin embargo, hubo un gran ausente: Fernando Ortiz.

Todos esperaban al Tano para responder las preguntas de la prensa, pero fue Juan Pablo Rodríguez quien acudió ante la sorpresa de los presentes, lo que generó preocupación en los hinchas albos.

El motivo por el que Fernando Ortiz no llegó a la conferencia del Superclásico

El encargado de reemplazar a Fernando Ortiz en la conferencia de prensa fue Juan Pablo Rodríguez, ayudante técnico, quien explicó que el DT se ausentó producto de motivos familiares.

En concreto, el ‘Tano’ debió acudir a la clínica, puesto que se adelantó el nacimiento de su segundo hijo, razón por la que Rodríguez tuvo que tomar su lugar para hablar con los medios de comunicación.

“Quiero dar el motivo por el que Fernando Ortiz no está. Tuvo que salir corriendo a la clínica porque se adelantó el bebé”, explicó Rodríguez excusando al ‘Tano’.

En Colo Colo no se olvidan de la Supercopa

Por otro lado, el ayudante técnico de Fernando Ortiz anticipó el Superclásico y recordó la Supercopa 2025, donde los azules se quedaron con el trofeo tras imponerse 3-0 en el partido que marcó el inicio del nuevo cuerpo técnico de Colo Colo.

“Sabemos la importancia del partido, sabemos que tenemos una derrota muy dolorosa en la copa donde nos ganaron (Supercopa) con un marcador abultado, entonces tenemos esa sed de revancha hacia el rival, pero sabemos que es un clásico, que hay que ganarlo, jugar de diferente manera, a veces predomina más el triunfo que como lo obtienes”, dijo Rodríguez.

“Nosotros queremos hacerlo de la mejor manera. Estamos preparados, estamos con una buena racha de resultados a base de trabajo, para que las cosas resulten hay que trabajar, hemos trabajado el día a día”, sentenció.

