La cuenta regresiva para el Superclásico 199 ya comenzó y en Colo Colo no quieren dejar ningún detalle al azar. Por lo mismo, en el Estadio Monumental trabajan a toda máquina para poder recibir a Universidad de Chile en las mejores condiciones.

Tanto en lo futbolístico como en la infraestructura, el Cacique afina las últimas piezas de su engranaje. Durante las últimas horas se revelaron los cuidados especiales que está recibiendo el césped del reducto de Macul.

Los trabajos que se realizan en la cancha del Estadio Monumental para el Superclásico

El objetivo de la dirigencia alba es que el campo de juego esté en perfectas condiciones para el vital choque de este domingo, válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026. Para lograrlo, se están realizando trabajos específicos en el terreno.

Durante la reciente visita de inspección que realizó la Delegación Presidencial al recinto, se pudo observar la instalación de lonas en el sector norte de la cancha. El propósito de esta medida es generar sombra y proteger el césped del sol directo, un cuidado fundamental debido a los recientes trabajos de resembrado a los que fue sometido el terreno.

Los estadios del fútbol chileno en mal estado en 2026

El caso más evidente fue el del Estadio Sausalito, donde Everton de Viña del Mar sufrió el deterioro del césped tras el concierto de Chayanne. El terreno quedó con amplias zonas dañadas, lo que obligó al club a evaluar un cambio de localía mientras avanzaban los trabajos de recuperación.

También hubo observaciones sobre el estado del Estadio Nacional, cuyo césped evidenció desgaste tras la realización de eventos masivos. Aunque no se suspendieron partidos, el tema generó debate por la planificación entre espectáculos y fútbol profesional.

A estos casos se sumaron menciones al Ester Roa Rebolledo y al Nelson Oyarzún, estadios que también fueron criticados en el arranque del Campeonato Nacional 2026 por condiciones irregulares del campo de juego. En ese contexto, los trabajos preventivos que realiza Colo Colo en el Estadio Monumental buscan evitar escenarios similares y asegurar que el Superclásico ante Universidad de Chile se dispute en condiciones óptimas.

Estadio Monumental en pleno trabajo para recibir el Superclásico / Photosport

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs la U de Chile por el Superclásico 199?

El Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará el domingo 1 de marzo de 2026 en el Estadio Monumental de Macul, en un duelo válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

El árbitro Cristián Garay dará el pitazo inicial a las 18:00 horas (Chile), en un encuentro que promete estadio lleno y alta expectación por el momento que atraviesan ambos equipos.