Claudio Borghi no titubeó al analizar la previa del Superclásico 199 entre Colo Colo y la U de Chile: el Bichi, campeón del mundo con Argentina en 1986 y exDT del Cacique, apuntó al factor local como el elemento diferencial del domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental. “Por resultados y por localía, Colo Colo debería tener un poco más de ventaja que la U”, sentenció el panelista de ESPN Chile, sumando su voz a un coro de exjugadores que coinciden con el mismo diagnóstico.

El contraste de realidades entre ambos clubes no podría ser más evidente. Colo Colo llega con tres victorias consecutivas en el Campeonato Nacional 2026 y como líder de la tabla, mientras la U acumula cero victorias, tres puntos y el cargo de Paqui Meneghini tambaleando. Para el Bichi, ese desequilibrio, sumado al ruido de las 42 mil personas de local, es una ventaja concreta y no solo psicológica.

Borghi habla del factor clave para el Superclásico 199

El Bichi fue claro, la localía de Colo Colo va a inclinar la balanza en el Superclásico.

“Coincido en que la localía pesa mucho en este caso. Hablan de un recibimiento especial, una cantidad de gente que estará en contra y ojalá solo sea en aliento”. Las estadísticas le dan la razón: en el siglo XXI, el historial albo en el Monumental es de 17 triunfos albos, 6 empates y apenas 3 victorias azules. El último triunfo de la U en Macul fue en 2024, cuando terminó con una racha de 23 años sin ganar allí.

El partido solo tendrá hinchas de Colo Colo. El Delegado Presidencial Gonzalo Durán confirmó el operativo: más de 600 guardias privados, anillo perimetral de Carabineros, tecnología de reconocimiento facial en torniquetes y sin “arengazo” previo al partido. Un dispositivo de seguridad reforzado directamente por los incidentes protagonizados por la barra de la U ante Deportes Limache.

Borghi apuesta por un jugador de Colo Colo

Para el Bichi, el nombre propio que puede romper el partido es Claudio Aquino. El mediocampista argentino fue el autor del gol ante O’Higgins en la cuarta fecha y atraviesa su mejor momento de la temporada. “Le tengo respeto a lo que pueda pasar con los jugadores que jugarán su primer clásico o los que no están en un buen momento. Por esa parte, Aquino es diferente”, indicó Borghi, invitando explícitamente al volante a arriesgar más en Macul.

📺 ¿Cuándo, dónde y por qué canal ver el Superclásico 199 Colo Colo vs Universidad de Chile?

El Superclásico 199 se disputa el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental de Macul, válido por la Fecha 5 de la Liga de Primera 2026. La transmisión oficial es por TNT Sports Premium para todo Chile.