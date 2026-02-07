Colo Colo enfrentó a Everton de Viña del Mar por la segunda fecha del Campeonato Nacional en su estreno cmo local. En un duelo marcado por el nivel que presentaría el cuadro Albo comandado por Fernando Ortiz tras su caída ante Limache la semana pasada. El duelo se presentó aspero durante largos pasajes y sólo sobre el final se puedo desenredar el partido para los locales.

Colo Colo consiguió una gran victoria a pesar del poco fútbol mostrado en Macul.

⚽ Los goles de Colo Colo vs Everton por el Campeonato Nacional 2026

En los 91′ Yastin Cuevas aprovechó una mala salida de González y en el segundo palo abrió la cuenta. Cuando el duelo se acababa, una contra de Hernández terminó en los pies de Javier Correa que puso el 2 a 0 cuando corrían los 100 minutos de partido.

📊 Estadísticas de Colo Colo vs Everton por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Colo Colo 0 0 Primera parte Everton CD Vicente Vega 21′

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Everton?

Colo Colo

🆚 U. La Calera

📆 Domingo 15 de febrero

🕛 20:30 horas

Everton

🆚 Huachipato

📆 Viernes 13 de febrero

🕣 18:00 horas