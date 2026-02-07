En Colo Colo, la previa ante Everton quedó marcada por algo más que ajustes tácticos y formaciones. A la derrota en el debut frente a Deportes Limache y a una pretemporada sin respuestas, ahora se suma una señal interna que vuelve a encender las alarmas en Macul.

Según información conocida en las últimas horas, existe un quiebre de camarín que involucra directamente a referentes del plantel y al cuerpo técnico, un escenario que ayuda a entender decisiones recientes dentro de la cancha y que tensiona el ambiente justo antes de un partido que aparece como clave para el proceso.

❓ ¿Qué quiebre de camarín se destapó en Colo Colo antes de jugar con Everton?

En las últimas horas trascendió que la relación entre Arturo Vidal y el técnico Fernando Ortiz estaría completamente rota, pese a intentos previos por recomponer el vínculo durante la temporada pasada.

De acuerdo a información publicada por La Tercera, la situación es total: “En Macul indican que prácticamente no se dirigen la palabra“.

El conflicto no se habría originado tras la caída ante Limache. La información apunta a que la tensión viene desde la pretemporada, período en el que la convivencia ya mostraba señales de desgaste.

Aunque en 2025 existieron diferencias que se dieron por superadas, el nuevo año volvió a tensar la relación en un momento donde el equipo necesitaba cohesión para revertir el mal arranque.

🟨 ¿Por qué Arturo Vidal perdió la capitanía en Colo Colo?

Uno de los movimientos que más llamó la atención fue la decisión de entregar la jineta a Fernando De Paul por sobre Vidal, algo que muchos hinchas no lograban explicar solo desde lo futbolístico.

Hoy, ese gesto cobra sentido: el quiebre de camarín explica la señal, transformando la capitanía en una decisión interna más que deportiva.

El problema no es solo el conflicto, sino el momento en que estalla. Colo Colo llega a este partido en los primeros meses del año, sin margen para acumular más tropiezos y con cuestionamientos crecientes hacia el DT.

Una fractura entre el entrenador y uno de los líderes del camarín profundiza la incertidumbre en la antesala de un duelo que puede marcar el rumbo inmediato del equipo.

🧠 ¿Qué hizo la dirigencia de Blanco y Negro tras conocerse el quiebre de camarín?

Tras la derrota ante Limache, la semana fue especialmente tensa para Ortiz.

De hecho, hubo una reunión cercana a los 20 minutos en el Monumental, en la que participaron el DT, Daniel Morón y Aníbal Mosa.

El propio Mosa intentó bajar el ruido públicamente: “Es demasiado prematuro hacer ese tipo de análisis. Nosotros estamos empeñados en poder darle todas las herramientas que necesita el cuerpo técnico y los jugadores para que esta situación no vuelva a ocurrir”.

Pese a ese respaldo, en el club reconocen que este mes será determinante, con el Superclásico del 1 de marzo asomando como una fecha bisagra.

❓ ¿Qué se juega Fernando Ortiz en los próximos partidos de Colo Colo?

Aunque la directiva decidió sostener el proyecto por ahora, los números no respaldan al DT: ha perdido la mitad de los partidos que dirigió y arrastra una racha negativa. Everton, Unión La Calera, O’Higgins y luego la U aparecen como una secuencia que puede estabilizar el proceso… o dejarlo prácticamente sin crédito.

