Colo Colo viene arrastrando una carga negativa importante tras su último duelo por el Campeonato Nacional ante Deportes Limache, donde los albos se vieron ampliamente superados y terminaron cayendo por 3-1.

En ese contexto, Fernando Ortiz y su cuerpo técnico, a pocos días del próximo compromiso, sorprendieron con un cambio estratégico que podría marcar un punto de inflexión y permitir que el Cacique tome otro rumbo en este inicio de campeonato.

📋 ¿Cuál es la probable formación de Colo Colo vs Everton?

Colo Colo deberá recibir en el Estadio Monumental a Everton de Viña del Mar, en un encuentro válido por la fecha 2 del Campeonato Nacional. En ese escenario, Fernando Ortiz comenzó a maquinar un equipo con el objetivo de revertir el complejo momento que atraviesa el club.

Según reveló el sitio Cacique Pasión, la probable oncena titular presenta varias modificaciones en relación al equipo que enfrentó a Limache. Los cambios se darían en todas las líneas, destacando la salida de los laterales titulares y la apuesta por un mediocampo con mayor manejo de balón.

⚪ La formación que prepara Colo Colo ante Everton

Esta sería la sorpresiva alineación que saltaría a la cancha del Monumental para enfrentar a Everton:

Fernando de Paul en el arco; en defensa se mantendrían los centrales Jonathan Villagra y Joaquín Sosa, mientras que las novedades estarían por las bandas con Jeyson Rojas y Diego Ulloa, quienes ingresarían en reemplazo de Erick Wiemberg y Matías Fernández.

En el mediocampo, Ortiz probó un rombo compuesto por Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino como enganche, mientras que en ofensiva la gran sorpresa sería la dupla conformada por Javier Correa y Maximiliano Romero.

❓ ¿Qué cambios hizo Ortiz y quiénes son las bajas obligadas?

El estratega albo realizó una reconfiguración importante tras el bajo nivel mostrado en el estreno del torneo. Los laterales titulares pagaron los platos rotos de la derrota anterior, dando paso a Jeyson Rojas y Diego Ulloa. Además, el cambio de esquema apunta a potenciar la posesión y el juego interior, con Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón en la base del mediocampo, liberando a Claudio Aquino para asistir a los dos “9”.

Sin embargo, no todos los ajustes responden a una decisión táctica. El plantel albo arrastra tres bajas obligadas por problemas físicos, lo que redujo significativamente el abanico de alternativas para el cuerpo técnico:

Javier Méndez (Sancionado en Peñarol, le resta 1 fecha)

(Sancionado en Peñarol, le resta 1 fecha) Marcos Bolados (Rotura de ligamento cruzado anterior)

(Rotura de ligamento cruzado anterior) Cristián Zavala (Fractura en la rótula de su rodilla)

Estas ausencias forzaron en parte la determinación de abandonar el juego por las bandas con extremos naturales y centralizar el ataque, apostando por el poder ofensivo de Javier Correa y Maximiliano Romero en la delantera.

⚽ ¿Cuándo juega Colo Colo vs Everton?

El duelo entre Colo Colo y Everton, clave para comenzar a salir del fondo de la tabla, está programado para este sábado 7 de febrero a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental.

El encuentro asoma como un compromiso de alta tensión, marcado por la urgencia de puntos y la necesidad del conjunto albo de cambiar su imagen en este inicio de campeonato.