Colo Colo transita una semana donde cada decisión pesa más de la cuenta. Con el mercado de fichajes aún abierto, el mal arranque deportivo y la presión externa en aumento, en Macul se preparan para una jornada que puede marcar el rumbo inmediato del proyecto 2026.

Mientras Blanco y Negro agenda una reunión extraordinaria para definir el último refuerzo, el nombre de Fernando Ortiz vuelve a quedar bajo observación, el Club Social exige cambios estructurales y el cuerpo técnico evalúa ajustes que podrían alterar el plan sub-21 ante Everton. Nada está cerrado y todo está en revisión.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy viernes 6 de febrero



