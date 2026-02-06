En Colo Colo, el foco no está solo puesto en el duelo ante Everton. Mientras el equipo busca sumar sus primeros tres puntos del torneo, una operación de mercado avanzó en silencio y quedó a detalles de concretarse, reordenando el escenario interno del plantel.

Se trata de una definición que venía arrastrándose desde la pretemporada y que, según información recogida en el entorno albo, ya entró en su recta final. El movimiento implicaría la salida de un jugador que fue alternativa habitual en ataque y que hoy aparece fuera de los planes inmediatos para el 2026.

🔄 ¿Qué salida prepara Colo Colo en este mercado 2026?

Colo Colo avanza en la salida a préstamo de Cristián Zavala, delantero que regresó al Monumental tras su paso por Coquimbo Unido, pero cuyo futuro volvió a quedar en el aire durante las últimas semanas.

Según información revelada por el periodista Christopher Brandt, las conversaciones entre ambos clubes están en su etapa final y el acuerdo podría cerrarse en los próximos días, permitiendo que el jugador se incorpore a su nuevo equipo durante la próxima semana.

“Colo Colo y Coquimbo U. avanzan en los últimos detalles para cerrar el préstamo de Cristián Zavala. La idea es sellar el acuerdo en estos días para que el jugador pueda incorporarse la próxima semana al equipo Pirata”, dijo.

El atacante tuvo un inicio de año complejo. Tras volver desde Coquimbo Unido, una combinación de factores —lesión, episodios mediáticos durante la pretemporada y pérdida de espacio en la consideración técnica— terminó inclinando la balanza hacia una nueva salida.

En el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz, Zavala dejó de ser prioridad inmediata, y en Blanco y Negro optaron por una fórmula que permita darle continuidad competitiva sin desprenderse definitivamente de su pase.

🤝 ¿Cómo sería el acuerdo entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala?

La operación contempla un préstamo por la temporada 2026, sin opción de compra en esta etapa. En el Monumental consideran que el paso por un equipo con competencia internacional —Coquimbo Unido disputará la Copa Libertadores— puede beneficiar tanto al jugador como al club propietario de sus derechos.

La idea es que Zavala sume minutos, regularidad y exposición continental, factores clave para una eventual valorización de mercado a futuro.

Con la partida de Zavala, Colo Colo reduce variantes por banda en un plantel que ya viene siendo ajustado tras varias salidas en este mercado. Si bien no era titular indiscutido, su velocidad y capacidad de desequilibrio lo mantenían como una opción recurrente desde el banco.

La decisión obliga al cuerpo técnico a redefinir rotaciones ofensivas y, eventualmente, evaluar si el mercado sigue abierto para sumar una alternativa con características similares.

⏳ ¿Cuándo se cerraría definitivamente la operación de Cristián Zavala?

Si no surgen imprevistos, el préstamo quedaría sellado durante los próximos días, permitiendo que el jugador viaje a la Cuarta Región e inicie su integración la próxima semana. En Colo Colo esperan resolver el tema antes de que el calendario se vuelva más exigente, evitando que el ruido de mercado interfiera con el arranque del Campeonato Nacional.

