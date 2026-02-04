Colo Colo continúa moviéndose en el mercado de pases. Tras presentar a Lautaro Pastrán y a Álvaro Madrid como sus nuevos refuerzos, en el Estadio Monumental no descartan la llegada de nuevas incorporaciones.

Sin embargo, mientras algunos llegan, otros preparan las maletas, como es el caso de Cristián Zavala, quien vive sus últimos días en Macul.

El atacante, que regresó de Coquimbo Unido luego de ser campeón del torneo 2025, no tuvo la pretemporada que esperaba y finalmente retornará al puerto. Sin embargo, aún no se concreta la operación.

🤔 ¿Por qué Cristián Zavala aún no deja Colo Colo?

Con su regreso a Colo Colo, Cristián Zavala asomaba como una carta fija en el esquema de Fernando Ortiz. Sin embargo, durante la pretemporada no logró afianzarse en el equipo e incluso protagonizó un insólito penal, donde además, sufrió una lesión.

Por esta razón, el exMelipilla dejará al Cacique para sumarse nuevamente a Coquimbo. Si bien eso aún no ocurre, desde Blanco y Negro aclararon que están en conversaciones con el elenco aurinegro para poder sellar el traspaso.

“Hay una propuesta que está bastante avanzada. Yo diría que se deben afinar pequeños detalles. Es muy probable que vuelva a salir”, dijo el gerente deportivo de los albos, Daniel Morón.

🏴‍☠️ En Coquimbo esperan con los brazos abiertos a Cristián Zavala

Mientras resuelve su situación, en Coquimbo Unido se refirieron públicamente a la inminente llegada de Cristián Zavala. Fue el entrenador del equipo, Hernán Caputto, quien destacó el retorno del futbolista de 26 años.

“Todos queremos que pueda llegar. Están en negociaciones, él quiere”, afirmó el estratega que espera con ansias sumar un delantero para reforzar el ataque del equipo, sobre todo tras la derrota en el debut del Campeonato Nacional.

Cristián Zavala vistió la camiseta del elenco pirata durante la temporada 2025, donde llegó a mediados de año y donde jugó un total de 1.476 minutos en 24 partidos, anotando 2 goles y entregando 5 asistencias.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas las novedades de Colo Colo, lo que ocurra con Cristián Zavala y el resto del fútbol chileno.