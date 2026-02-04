Siempre ha sido una persona que no suele exponerse ni buscar micrófonos. Por lo mismo, cuando Matías Fernández habla de Colo Colo, el mensaje pesa mucho más que aquellos que siempre están opinando del Cacique.

Esta vez, el exvolante decidió referirse al complejo presente albo que otra vez está azotando en Macul: desde los resultados deportivos hasta los rumores de quiebre en el camarín, y no eludió ninguna pregunta, sino que fiel a sus estilo, abordó todas las interrogantes.

⚪ Matías Fernández habló y dejó una señal en Colo Colo

“Uno lo vive como hincha, deseándole lo mejor a Colo Colo, tratando de apoyar en las buenas y en las malas”, dijo el Mati en el lanzamiento del Duelo de Leyendas que se disputará en el Claro Arena en el mes de marzo.

Consultado sobre la interna del camarín y los rumores de quiebre, Fernández señaló que “analizar las cosas se deben hacer en la interna, uno lo mira desde afuera y no estoy informado”.

🌍 Su mirada sobre Cepeda y Pizarro

El ex seleccionado chileno también se refirió a las salidas de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, dos partidas que golpearon al plantel: “Cepeda junto al Vicho tienen muchas condiciones, lo han demostrado en el fútbol chileno y la selección”.

Luego, fue directo con un consejo para los jóvenes futbolistas: “Que lo den todo como siempre. Puede haber momentos difíciles cuando uno se va, pero deben seguir perseverando”. Fernández conoce ese recorrido. Salió joven, se adaptó y sostuvo una gran carrera fuera del territorio nacional, por lo que seguramente ese mensaje llegará a los oídos de Cepeda y Pizarro y lo guardarán para cumplirlo.

🏆 ¿Cuándo y dónde se juega el Duelo de Leyendas en el que estará Matías Fernández?

La Copa Duelo de Leyendas se disputará el 27, 28 y 29 de marzo en el estadio Claro Arena de San Carlos de Apoquindo.

En el evento no solo participará Matías Fernández, sino que contará con la presencia de históricas figuras del fútbol sudamericano como Juan Pablo Sorín, Lucas Barrios, Diego Lugano, Juan Arango, entre otros.