En medio de una semana cargada de novedades desde su llegada a España, Lucas Cepeda fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Elche CF y enfrentó su primera conferencia de prensa con la camiseta franjiverde. El ex Colo Colo se mostró sereno y convencido del paso que acaba de dar, destacando la confianza que le transmitió el club y su objetivo de adaptarse lo antes posible al fútbol español.

Durante la instancia, el extremo chileno también se refirió a la posibilidad de sumar sus primeros minutos en un contexto de máxima exigencia, como un eventual debut frente al FC Barcelona. Sin esquivar el desafío, Cepeda aseguró sentirse preparado y enfocado en aportar al equipo, subrayando la competencia interna y el nivel del torneo como factores clave para su crecimiento profesional.

📞 ¿Quién impulsó el fichaje de Lucas Cepeda en el Elche?

Uno de los puntos altos de la conferencia fue la revelación de la “operación seducción” que montó el Elche para ficharlo. Cepeda confesó que no fue un traspaso frío, sino una negociación donde se sintió querido desde el primer minuto.

“Elegí Elche porque sentí interés de parte del club. Se contactaron conmigo (Christian Bragarnik, propietario del Elche) y con mi representante, nos molestaban todos los días para que viniera aquí”, comentó el zurdo, reconociendo que esa persecución fue clave para su decisión.

👑 ¿Qué rol clave jugó Arturo Vidal para concretar el fichaje?

Durante la conferencia, se confirmó que el “King” no fue solo un espectador, sino un aval determinante en la operación. Cepeda reveló que Eder Sarabia contactó directamente al volante campeón de América para pedir referencias personales y futbolísticas antes de dar el “sí”.

“El técnico le escribió a Arturo para preguntarle por mí. Eso te genera confianza, saber que el técnico te está mirando y quiere tenerte”, confesó el extremo. Además, ante la consulta de la prensa sobre si Vidal actuó como una especie de “intermediario”, Cepeda ratificó la importancia de su consejo durante el proceso: “Es una de las personas más importantes que tengo en el fútbol. Se ha portado de maravilla conmigo y siempre me dice que tengo que trabajar, que esto es día a día”.

Sin embargo, el formado en Santiago Wanderers marcó la cancha con una frase que resonó fuerte en la sala de prensa, dejando claro que no viene a ser la sombra de nadie: “Todos hacen su propio camino y yo quiero hacer mi camino aquí, hacer mi nombre en Elche y poder darle alegría al club”.

🛡️ ¿Cómo se definió futbolísticamente Cepeda ante los hinchas del Elche?

Lucas Cepeda destacó ante la afición franjiverde sus principales virtudes ofensivas, como el remate de media distancia y el uno contra uno, pero también puso énfasis en su compromiso defensivo, asegurando que está dispuesto a “ponerse el overol” cuando el equipo lo necesite y aportar al funcionamiento colectivo.

Además, el extremo chileno trazó un vínculo emocional con los hinchas del Elche, comparándolos con la pasión vivida en Wanderers y Colo Colo, y remarcó que retribuir ese esfuerzo con alegrías dentro de la cancha es uno de los principales motores que lo impulsan en esta nueva etapa.

🚀 ¿Cepeda podrá debutar ante el Barcelona?

Ante la necesidad del Elche de sumar puntos, la consulta sobre su estado físico fue inevitable. Lucas Cepeda fue claro al señalar que llega en óptimas condiciones y con ritmo de competencia, descartando la necesidad de un largo proceso de adaptación tras su salida de Colo Colo.

“Venía de tres semanas de pretemporada con Colo Colo y fueron bastante fuertes, así que creo que vengo bien y preparado. Uno siempre se tiene que adaptar, pero por la idea de juego, que es muy parecida, creo que la adaptación va a ser muy rápida”, afirmó el extremo chileno, quedando a disposición para el duelo de este sábado.