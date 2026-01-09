El mercado de fichajes 2026 sigue dejando movimientos rápidos en Colo Colo, aunque no todos con el impacto económico que se anticipaba. La venta de Vicente Pizarro a Rosario Central se cerró en pocos días y fue presentada como una operación relevante para las arcas del club. Sin embargo, con el correr de las horas comenzó a aparecer un matiz clave.

Aunque el monto total de la transferencia parecía superar los dos millones de dólares, una condición contractual firmada meses atrás terminó reduciendo de forma considerable el ingreso real que recibirá el Cacique, abriendo un nuevo debate interno sobre planificación y refuerzos.

❓ ¿Cuánto dinero recibe Colo Colo por la venta de Vicente Pizarro a Rosario Central?

La operación se cerró en US$ 1,6 millones por el 80% del pase, pero ese número no refleja el monto íntegro que ingresará a Macul. Según información publicada por En Cancha, el contrato que Vicente Pizarro firmó a mediados de 2025 —cuando extendió su vínculo hasta diciembre de 2027— incluía una condición clave en caso de transferencia.

En concreto, US$ 600 mil del total corresponden directamente al futbolista, lo que deja a Colo Colo con un ingreso cercano al millón de dólares, muy por debajo de lo que se proyectó inicialmente en el directorio albo.

⚠️ ¿Por qué Colo Colo no recibe el total del dinero por Vicente Pizarro?

La clave está en la cláusula de salida pactada el año pasado. En ese acuerdo se fijó el monto de la transferencia, pero también se estableció el reparto del dinero en caso de venta, un punto que ahora pasó al centro de la escena.

Con ese marco, el club recibió recursos frescos, pero no en la magnitud que se esperaba, lo que ayuda a explicar el tono cauteloso que adoptó Blanco y Negro en este mercado de pases.

🔄 ¿Colo Colo buscará un reemplazo tras la salida de Vicente Pizarro?

Con este panorama, en Macul optaron por no salir al mercado en busca de un reemplazante directo del volante. En su lugar, el cuerpo técnico evaluará alternativas internas, especialmente jugadores que regresaron de préstamo y que pueden cubrir esa zona del mediocampo.

La idea es amortiguar la salida sin generar un nuevo gasto relevante, entendiendo que el ingreso final no permite maniobras agresivas en esta ventana.

🇦🇷 ¿Qué dicen en Rosario Central sobre la llegada de Vicente Pizarro?

Mientras en Colo Colo se recalculan números, en Argentina el escenario es distinto. Desde Rosario Central ven la llegada del volante chileno como una apuesta de presente y futuro. Así lo explicó el periodista Cristián Riquelme, de Radio La Red, quien aseguró:

“Es un jugador con mucha proyección y hoy ya es patrimonio de Rosario Central”, destacando además que en el club “hay una sensación muy positiva” con su incorporación.

📰 En resumen

Vicente Pizarro fue vendido a Rosario Central por US$ 1,6 millones

Colo Colo recibirá cerca de US$ 1 millón

US$ 600 mil corresponden al jugador por cláusula contractual

corresponden al jugador por cláusula contractual El ingreso es menor al proyectado inicialmente

