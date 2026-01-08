Finalmente una de las movidas más esperadas se concretó en Colo Colo con la venta de Vicente Pizarro a Rosario Central, ya que el joven volante fue oficializado como nuevo refuerzo del elenco Canalla y por eso es que desde el Cacique le dedicaron un sentido mensaje de despedida a través de las redes sociales.

A través de un comunicado en su sitio web Rosario Central hizo un tibio anuncio para hacer oficial la llegada de Vicente Pizarro. “Es también jugador de la selección absoluta de Chile, con la que ya disputó partidos de eliminatorias, tras haber acumulado experiencias en los combinados juveniles de su país”, destacan en el escrito, algo muy diferente a los emotivos posteos que dedicó Colo Colo a uno de sus mejores canteranos del último tiempo.

⚽ En Colo Colo lloran la partida de Vicente Pizarro a Argentina

Aunque era muy difícil de conseguir su permanencia y de hecho la intención desde hace un tiempo era poder venderlo al extranjero, en Colo Colo lamentaron con más de una publicación la partida de Vicente Pizarro hacia el fútbol argentino, donde en Central se reencontrará con el DT Jorge Almirón.

Primero, tanto en sus cuentas de Instagram como X los albos hicieron el anuncio del adiós de Pizarro con una linda gráfica de sus distintas etapas en el club y el mensaje “¡𝐄́𝐱𝐢𝐭𝐨 𝐕𝐢𝐜𝐡𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨! Formado en casa, dejaste huella defendiendo estos colores con el compromiso y orgullo que solo un colocolino puede tener. Llegaste como un niño con un tremendo futuro, creciste con ADN albo y hoy te vas como referente de este club y 6 títulos. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto, el Monumental siempre será tu casa”.

Luego el Cacique publicó otro video aún más emotivo en el que hicieron un repaso desde la aparición de Pizarro en las juveniles del club hasta llegar a su debut en el primer equipo, la conquista de su primer título con la Copa Chile del 2021 y una recopilación de sus goles hasta la reciente temporada 2025, dejando en claro la importancia que tuvo en todo su periodo junto al primer equipo y el vacío que dejará a nivel institucional con este salto al extranjero.

📊 Los números que dejó Vicente Pizarro en Colo Colo

Desde su debut en la temporada 2021 hasta esta reciente temporada 2025 Vicente Pizarro terminó convertido en un verdadero referente para Colo Colo, llegando incluso a portar la jineta de capitán en desmedro de nombres como Esteban Pavez o Arturo Vidal.